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MEB'in düzenlediği Çanakkale Şiirleri yarışmasının sonuçları belli oldu

İki kategorideki yarışmaya, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 7-17 yaş aralığındaki çocukları katıldı
 19 Mart 2021 21:37
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MEB'in düzenlediği Çanakkale Şiirleri yarışmasının sonuçları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında yurt dışında yaşayan gurbetçilerin çocuklarına yönelik düzenlenen Çanakkale Şiirleri Seslendirme Yarışması sonuçlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının 7-17 yaş aralığındaki çocuklarına Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemini fark ettirmek ve şehitlere olan minnet duygularını ifade etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışma iki kategoride gerçekleştirildi.

Yurt dışında yaşayan çocuklar, birinci kategoride Necmettin Halil Onan'ın "Bir Yolcuya" şiiri, ikinci kategoride ise Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" şiirini seslendirerek videoyla başvuruda bulundu.

7-11 yaş grubu için düzenlenen ilk kategoride, birinci Kırgızistan'dan Türkü Su Karaoğlan, ikinciler Almanya'dan İmranur Ayşe Kurdes ve Özbekistan'dan Elif Seda Çankaya, üçüncüler Azerbaycan'dan Nail Gulubeyli ve Kosova'dan Neva Kaçamak oldu.

Yarışmanın 12-17 yaş aralığındaki ikinci kategorisinde ise Özbekistan'da yaşayan Melis Nisa Cankaloğlu birinciliğe layık görüldü. İkinciliği Fransa'dan Elife Icel ile Suudi Arabistan'dan Huriye Ülkü Atan, üçüncülükleri ise Bulgaristan'dan Meryem Ahmed, Kosova'dan Dilara Balık ve Suudi Arabistan'dan Yusuf Ekenel paylaştı.
Anadolu Ajansı
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