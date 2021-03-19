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Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi

Manisa'da seyir halindeki ambulansın çarptığı down sendromlu şahıs metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
 19 Mart 2021 22:18
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Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi

Kaza, öğle saatlerinde Şehzadeler ilçesi Utku Mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans, yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan down sendromlu 30 yaşındaki Şefik Aslan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahlisiz adam metrelerce sürüklendi. Hemen ambulanstan inen sağlık ekipleri yaralı şahsa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şefik Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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