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Hafızlık tespit sınavlarına rekor katılım

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 84 sınav merkezinde gerçekleştirilen "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları" tamamlandı.
 19 Mart 2021 22:22
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Hafızlık tespit sınavlarına rekor katılım

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında veya kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan adaylara yönelik yapılan "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" 74 ilde koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi.

74 il müftülüğünde ve 84 komisyon tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, 4 bin 63 erkek, 2 bin 966 kadın olmak üzere toplam 7 bin 29 kişi hafızlık tacını giyebilmek için ter döktü.

Koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı sınavların tamamlanmasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi.

Başarıyla tamamlanan 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların başarılı kabul edilerek "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanacak.

Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgeleri, eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.
Memurlar.Net
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