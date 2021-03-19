1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Foça eski Belediye Başkanı Demirağ, otomobili ile takla attı

İzmir'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaralandı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.
 19 Mart 2021 22:42
+Aa- Yazdır
Foça eski Belediye Başkanı Demirağ, otomobili ile takla attı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın kullandığı 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Gökhan Demirağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de damat dehşetinde ölü sayısı 3'e yükseldi
19 Mart 2021 22:49		 Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi
19 Mart 2021 22:18
Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
19 Mart 2021 20:24		 Kayıp döviz bürosu çalışanının cansız bedeni bulundu
19 Mart 2021 16:50
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı
19 Mart 2021 15:21		 7 kişinin öldüğü havai fişek fabrikası yargılamasında İSG uzmanı tahliye edildi
19 Mart 2021 14:38
Kastamonu'da karbonmonoksitten zehirlenen kişi öldü, eşi hastaneye kaldırıldı
19 Mart 2021 14:09		 İzmir açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü
19 Mart 2021 12:47
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda çete lideri yakalandı
19 Mart 2021 12:36		 Vakaların gizlendiği mahallede 150 kişinin yarısı korona çıktı
19 Mart 2021 11:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Bir ay yerine 4,5 ay sonra verilen soruşturma oluru disiplin cezasını esastan sakatlar mı?00:02 - 20 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:45 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:56 - 'Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var'22:53 - Oltasına takılan zehirli balığa dokundu bu hale geldi22:49 - İzmir'de damat dehşetinde ölü sayısı 3'e yükseldi
22:46 - CTE Genel Müdürlüğü Atv'deki diziye tepki gösterdi22:42 - Foça eski Belediye Başkanı Demirağ, otomobili ile takla attı22:33 - Manisa'da pitbull dehşeti: 2 polis yaralandı22:25 - Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz22:22 - Hafızlık tespit sınavlarına rekor katılım22:18 - Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi
22:12 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi22:07 - Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma21:50 - Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde21:45 - Bu ay Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı, yüzde 94,5 koruyucu21:37 - MEB'in düzenlediği Çanakkale Şiirleri yarışmasının sonuçları belli oldu
21:23 - PKK operasyonunda göz altına alınan İHD Başkanına adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ay yerine 4,5 ay sonra verilen soruşturma oluru disiplin cezasını esastan sakatlar mı?
20 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hibrit 3
dest kelimesi 3
deşt 2
kekre 1
duru 1
Müdara 1
türk yıldızları 1
Maçuka 1
Anyon 1
tamam 2
SON İLANLAR
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sinop Erfelek SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Unbel 10 İşçi Alacak
Ordu Albel İnşaat Geçici 43 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelli 7 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5'i Engelli 154 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam