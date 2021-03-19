CTE Genel Müdürlüğü Atv'deki diziye tepki gösterdi
|19 Mart 2021 22:46
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CTE Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak, ATV'de yayımlanan Akıncı adlı dizide, infaz koruma memurlarına olumsuz algıya neden olabilecek sahnelere tepki gösterdi.
Genel Müdür Yunus Alkaç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Reyting uğruna Ceza İnfaz Kurumlarını ve fedakar personelimizi zan altında bırakıp, Devletin işleyişi konusunda da farklı algılara neden olan anlayışı şiddetle kınıyorum. Konunun takipçisiyiz ve her türlü hukuki yetkimizi kararlılıkla kullanacağız." dedi.
İŞTE CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN AÇIKLAMASI
Genel Müdürlüğümüze bağlı ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapmakta olan başta infaz ve koruma memurları olmak üzere tüm personelimiz, infaz ve iyileştirme süreçlerini Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ulusal mevzuatımız kapsamında titizlikle yerine getirmektedir. Ayrıca, vefakar personelimiz sayesinde ülkemizin ve tüm dünyanın içerisinde bulunduğu zorlu pandemi döneminde de bu görev başarıyla yürütülmektedir.
Buna karşılık son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ve özellikle bir kısım dizilerde ceza infaz hizmetleri çalışanlarına yönelik, kamuoyu nezdinde olumsuz algılara sebebiyet verecek, toplumsal değerleri ve birlikteliği zedeleyecek yayınların yapıldığı üzüntüyle gözlemlenmektedir. Yapılan bu yayınlar, kurumlarımızı zafiyet içerisinde göstermeye ve personelimizi değersizleştirmeye yönelik olumsuz algılar oluşturmaktadır.
Kurumlarımız ve personelimize yönelik; düşünce ve ifade özgürlüğü ile eleştiri hakkının sınırlarını aşan, gerçeklikle bağdaşmayan bu yayınları şiddetle kınıyoruz.
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