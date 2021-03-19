1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine hitap eden bir meal çalışmasına çok ihtiyaç var." ifadesini kullandı.
 19 Mart 2021 22:56
+Aa- Yazdır
'Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var'

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca Kur'an-ı Kerim meallerinin geliştirilmesi amacıyla çevrim içi olarak düzenlenen "Meallerde Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı"nın kapanış programına katıldı.

Programda konuşan Erbaş, çalıştay boyunca yetkin hocaların önemli konularda sunum yaptığını belirterek, "Bu tebliğ ve müzakerelerden çok faydalı sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. En kısa zamanda bu yoğun çalışmaların neticesini görmeyi arzu ediyorum." diye konuştu.

Çalıştayda ideal meal hazırlıklarının yapıldığını bildiren Erbaş, şöyle devam etti:

"Günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine hitap eden bir meal çalışmasına çok ihtiyaç var. Günümüz insanı Kur'an'ın mesajları ile ilişkisini önemli oranda mealler üzerinden kuruyor. Dolayısıyla bugün mevcut meallerin ötesinde, okuyucuya Kur'an-ı Hakim'in mesajlarını doğru ve anlaşılabilir bir yöntemle, akıcı ve yormayan bir üslupla, meal kavramının malul olduğu anlam kaybını mümkün mertebe en aza indirecek şekilde bir çalışma elzem hale gelmiştir."

Bugün sayıları yüzleri bulan meal-tercüme eserlerin bulunduğunu ifade eden Başkan Erbaş, "Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerimize düşen görev, Kur'an tercümeleri ile ilgili örnek bir çalışmayı ortaya koymaktır. Bu çalışma, aynı zamanda şimdiden bundan sonra yapılacak bütün meal çalışmaları için her açıdan bir standart oluşturacak, nitelik zemini haline gelecek ve rehberlik edecek düzeyde olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Eserlerin emek verildiği oranda kalıcı olacağına dikkati çeken Erbaş, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kapanış programına, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı, Din İşleri Yüksek Kurulu üyeleri ve kurul uzmanları ile birçok üniversiteden akademisyenler katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Mart 2021 23:45		 Oltasına takılan zehirli balığa dokundu bu hale geldi
19 Mart 2021 22:53
Vaka, hasta ve vefat sayıları bugün de arttı
19 Mart 2021 19:26		 Muhammed Ali es-Sabuni, Yalova'daki evinde vefat etti
19 Mart 2021 18:59
Tarlada bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit mührü ilk kez görüntülendi
19 Mart 2021 18:48		 İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını: Ben buradayım
19 Mart 2021 18:20
Milletvekili Şeker'den, uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş
19 Mart 2021 18:12		 Prof. Dr. Şükran Köse: CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
19 Mart 2021 16:25
Cenazede ilginç anlar: Borcunu alamadı hakkını helal etmedi
19 Mart 2021 16:10		 Evlat nöbetindeki ailelerden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teşekkür
19 Mart 2021 15:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Bir ay yerine 4,5 ay sonra verilen soruşturma oluru disiplin cezasını esastan sakatlar mı?00:02 - 20 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:45 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:56 - 'Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var'22:53 - Oltasına takılan zehirli balığa dokundu bu hale geldi22:49 - İzmir'de damat dehşetinde ölü sayısı 3'e yükseldi
22:46 - CTE Genel Müdürlüğü Atv'deki diziye tepki gösterdi22:42 - Foça eski Belediye Başkanı Demirağ, otomobili ile takla attı22:33 - Manisa'da pitbull dehşeti: 2 polis yaralandı22:25 - Prof. Dr. Uğur Şahin: Bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz22:22 - Hafızlık tespit sınavlarına rekor katılım22:18 - Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi
22:12 - Dört ilden yeni karantina haberleri geldi22:07 - Norveç'te korona kısıtlamalarını ihlal eden Başbakana soruşturma21:50 - Türk SİHA'ları Fransız basınının gündeminde21:45 - Bu ay Türkiye'ye gelecek BioNTech aşısı, yüzde 94,5 koruyucu21:37 - MEB'in düzenlediği Çanakkale Şiirleri yarışmasının sonuçları belli oldu
21:23 - PKK operasyonunda göz altına alınan İHD Başkanına adli kontrol
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Bir ay yerine 4,5 ay sonra verilen soruşturma oluru disiplin cezasını esastan sakatlar mı?
20 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hibrit 3
dest kelimesi 3
deşt 2
kekre 1
duru 1
Müdara 1
türk yıldızları 1
Maçuka 1
Anyon 1
tamam 2
SON İLANLAR
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
Sinop Erfelek SYDV Geçici 3 İşçi Alacak
Ordu Unbel 10 İşçi Alacak
Ordu Albel İnşaat Geçici 43 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelli 7 İşçi Alacak
Kayseri Melikgazi Belediyesi 5'i Engelli 154 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam