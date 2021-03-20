20 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
|20 Mart 2021 00:02
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YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.30)
EKONOMİ
1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eşme Belediyesini ziyaret edecek, Ankara-İzmir YHT Hattı-Eşme TBM Töreni'ne katılacak ve Ulubey Belediyesine ziyarette bulunacak.
(Uşak/10.30-11.15-12.30)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
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