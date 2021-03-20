20 Mart 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
|20 Mart 2021 02:22
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20 Mart 2021 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31429
ATAMA KARARLARI
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2021/140
Diyanet İşleri Başkanlığı
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
- Giresun İl Müftüsü Muhittin ORAL,görevden alınmış,
- Giresun İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan TOPCAN,
- Balıkesir İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal SÜRGEÇ,
- Kahramanmaraş İl Müftülüğüne, İğdır İl Müftüsü Mustafa TEKİN,
- İğdır İl Müftülüğüne İrfan AÇIK,
- İzmir İl Müftülüğüne, Yozgat İl Müftüsü Salih SEZİK,
- Yozgat İl Müftülüğüne Ali GÜLDEN,
- Antalya İl Müftülüğüne Nazif Fethi YALÇINKAYA,
- Şanlıurfa İl Müftülüğüne, Şımak İl Müftüsü Ramazan TOLAN,
- Şımak İl Müftülüğüne, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet TAŞTAN,
- Karaman İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Faruk GÜRBÜZ,
- Hakkari İl Müftülüğüne, Karaman İl Müftüsü Muhammet Lutfı KETENCİ,
- Bolu İl Müftülüğüne, Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza TAHİROĞLU,
- Osmaniye İl Müftülüğüne Ali ÇAKMAK, atanmıştır.
Konya İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Ali ÖGE görevlendirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet AKCAN atanmıştır.
Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mükremin KARACA atanmıştır.
Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Davut OĞUZ atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;
- Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Murat LÜTEM,
- Singapur Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma işleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Burçin GÖNENLİ,
- Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Eneıji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Zafer ATEŞ,
- Nijerya Federal Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hidayet BAYRAKTAR,atanmıştır.
- Moğolistan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Muhittin Ahmet YAZ AL, merkeze alınmıştır.
Dışişleri Bakanlığı
Açık bulunan Personel Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Uygar Mustafa SERTEL atanmıştır.
Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ahmet AKINTI atanmıştır.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Ömer Sami YAPICI atanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mahmut YAĞIZ atanmıştır.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Talha PAMUKÇU atanmıştır.
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Açık bulunan I. Hukuk Müşavirliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Murat DEMİR atanmıştır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkam (Guvemörü) Naci AGBAL, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmış
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına (Guvemörlüğüne), 1211 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Şahap KAVCIOĞLU atanmıştır.
Kaymakamlık Kursunu Başarı ile Bitiren Kaymakam Adaylarından;
Sinop - Durağan Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet TOZLU,
Denizli-Kale Kaymakamlığına
Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Abdulkadir ŞAHİN,
Burdur - Çavdır Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Nevzat MERCAN,
Manisa - Selendi Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Ali YILDIRIM,
Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığına
Edime Valiliği Kaymakam Adayı Ali Ekber ATEŞ,
Amasya - Hamamözü Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Okan DAĞLI,
Afyonkarahisar - Dazkırı Kaymakamlığına
Edime Valiliği Kaymakam Adayı Sercan SAKARYA,
Kırşehir - Akpmar Kaymakamlığına
Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Fatih ÖZCAN,
Artvin - Borçka Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Ali Osman BULAT,
Konya - Yunak Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Fatih KURT,
Ankara - Güdül Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Hatice Cemre İNCESU,
Gaziantep - Oğuzeli Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Büşra UÇAR KOYUN,
Eskişehir - Mahmudiye Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Harun Reşit HAN,
Eskişehir - Günyüzü Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Burak AKELLER,
Yozgat - Şefaatli Kaymakamlığına
Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Fatih GÜNLÜ,
Denizli - Çardak Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Ökkeş Furkan KARAKURT,
Adana - Feke Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Vahit YILMAZ,
Trabzon - Hayrat Kaymakamlığına
İsparta Valiliği Kaymakam Adayı Orçun Cüneyt ZOR,
Denizli - Babadağ Kaymakamlığına
Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Adem KARATAŞ,
Sinop - Erfelek Kaymakamlığına
Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Burak Bozkurt GÜRSES,
Bursa - Harmancık Kaymakamlığına
Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Furkan TUNA,
Zonguldak - Gökçebey Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Övünç KOŞANSU,
Konya - Hüyük Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Cüneyt DEMİRKOL,
Uşak-Ulubey Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı İsmail ERDOĞAN,
Kırıkkale - Karakeçili Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet Nuri DEMİR,
Malatya-Kale Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Abdulselam BIÇAK,
Kırıkkale - Sulakyurt Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Yasin ERKAN,
Konya - Bozkır Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed AKIN,
Balıkesir - Dursunbey Kaymakamlığına
Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Rahmi BULUT,
Kastamonu - Daday Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet SERT,
Gaziantep - Yavuzeli Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Haşan Raşit TAŞKIN,
Çankırı - Şabanözü Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Zahid UZUN,
Afyonkarahisar - Çobanlar Kaymakamlığına
Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Mücahit ÖZTÜRK,
Ordu - Gölköy Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Onur BEKTAŞ,
Aksaray - Sultanhanı Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Haşan Hüseyin ALPASLAN,
Aydın-Yenipazar Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Osman KURAL,
Karaman - Kazımkarabekir Kaymakamlığına
Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Enes ÇIKRIK,
Sakarya - Karapürçek Kaymakamlığına
Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Gökay İÇEN,
İsparta - Uluborlu Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Zikrullah ERDOĞAN,
Artvin-Kemalpaşa Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Recep GÜNDÜZ,
Mersin - Gülnar Kaymakamlığına
Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre BAYRAKLI,
Çorum - Oğuzlar Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Onur Alp BIÇAKÇI,
Karabük-Yenice Kaymakamlığına
Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Yasin ERDEM,
Samsun - Kavak Kaymakamlığına
Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Ömer SAYGILI,
Çankırı - Kızılırmak Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Emine DİLCE,
Nevşehir - Kozaklı Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Samet ÖZTÜRK,
Antalya - Gündoğmuş Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Hamza ÖZBİLGİ,
Çorum - Uğurludağ Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet ÇİFTCİ,
Konya - Çeltik Kaymakamlığına
Sivas Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Beran VURAN,
Kayseri-Pmarbaşı Kaymakamlığına
İğdır Valiliği Kaymakam Adayı İbrahim GÖKMEN,
Kütahya - Domaniç Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Enes İPEK,
Kütahya - Altıntaş Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Can İRDELP,
Niğde - Altunhisar Kaymakamlığına
Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Doğukan MIZRAK,
Karaman - Ermenek Kaymakamlığına
Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Hacı Osman HÖKELEKLİ,
Rize - Kalkandere Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Kemal Sefa GÖKMENOGLU,
Aksaray - Güzelyurt Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Nurullah Cemil ERCİYAS,
Ordu - Gülyalı Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Aydın YANIK,
Bursa - Büyükorhan Kaymakamlığına
Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Kadir KILIÇ,
Kütahya - Çavdarhisar Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Armağan YAZICI,
Sivas - Gemerek Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Ilhan KAYATÜRK,
Trabzon - Düzköy Kaymakamlığına
Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Bilal BASRI,
Yozgat - Çayıralan Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Mahmut Fazıl YILDIZ,
Kütahya - Pazarlar Kaymakamlığına
Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet SOYLU,
Denizli - Çameli Kaymakamlığına
Edime Valiliği Kaymakam Adayı Kerem YENİGÜN,
Eskişehir - İnönü Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Rumeysa Sena KURT,
Eskişehir - Alpu Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Kübra KARAALİOĞLU,
Nevşehir - Derinkuyu Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed YILMAZ,
Adana - Pozantı Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Emrah AKDUMAN,
Edime - Enez Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Şükrü Alperen GÖKTAŞ,
Ordu - Çaybaşı Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Furkan ÇAKIR,
İsparta - Gelendost Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Onur ALİMOĞLU,
Eskişehir - Sarıcakaya Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Taha CANPOLAT,
Trabzon - Tonya Kaymakamlığına
Van Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet İKİS,
Malatya - Hekimhan Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed ÖZTAŞ,
Bolu - Mudurnu Kaymakamlığına
Sivas Valiliği Kaymakam Adayı Fatih ÇEVİK,
Ordu - Kumru Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin AYDIN,
Tokat - Artova Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Melikşah AYDIN,
Tokat-Pazar Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mesut ATEŞ,
Tokat-Yeşilyurt Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Halil İbrahim YEŞİLYURT,
Konya - Altınekin Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Murat ÇİÇEK,
Bolu - Seben Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Süleyman BAKAN,
Giresun - Piraziz Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Furkan BAŞAR,
Rize - Fındıklı Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Eyüp GÜRDAL,
Çankırı - Kurşunlu Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı ilyas ÖZTÜRK,
Konya - Emirgazi Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk SAYGIN,
Edime - Havsa Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Reşit Özer ÖZDEMİR,
Taşra Teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirlerinden;
Eski Rize - Pazar Kaymakamı iken, 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Karar ile İstanbul
Vali Yardımcılığına atanan İsmail ŞANLI'ya ait hüküm iptal edilmiş,
Bitlis - Ahlat Kaymakamlığına
Artvin-Kemalpaşa Kaymakamı Fikret DAĞ,
Tunceli - Pülümür Kaymakamlığına
Rize - Fındıklı Kaymakamı Emrah UZUN,
Ağrı - Hamur Kaymakamlığına
Denizli - Çardak Kaymakamı Kerem TÜRKER,
Hakkari - Derecik Kaymakamlığına
Malatya - Hekimhan Kaymakamı Ahmet ÖZDEMİR,
Artvin Vali Yardımcılığına
Kütahya - Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih POÇANOGLU,
Bitlis - Hizan Kaymakamlığına
Bolu - Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal YELEK,
Malatya - Pütürge Kaymakamlığına
Karaman - Ermenek Kaymakamı Batuhan TAŞGIN,
Karabük Vali Yardımcılığına
Çorum - Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul ASLAN,
Şanlıurfa Vali Yardımcılığına
Zonguldak - Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi ATAK,
Bayburt Vali Yardımcılığına
Eskişehir - İnönü Kaymakamı Burak ÇİMŞİR,
Gaziantep Vali Yardımcılığına
Bartın - Ulus Kaymakamı Anıl ALKAL,
Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Bitlis - Ahlat Kaymakamı Erkan İsa ERAT,
Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Artvin - Borçka Kaymakamı Ahmet GÜNERİ,
Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Trabzon - Tonya Kaymakamı Osman SAYILIR,
Hakkari Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Hakkari - Derecik Kaymakamı Ömer Faruk YÜCE,
Tunceli Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Tunceli - Pülümür Kaymakamı Cuma KILINÇ,
Ağrı Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Ağrı - Hamur Kaymakamı Yakup ÖMEROĞLU,
Malatya Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Malatya - Pütürge Kaymakamı Barbaros AKBULAK,
Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Bitlis - Hizan Kaymakamı Mustafa KÖLEOĞLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı
Açık bulunan İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Umut GÜR atanmıştır.
Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Özgür TÜRK atanmıştır.
Sağlık Bakanlığı
Açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Nihat SABUNCU atanmıştır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Açık bulunan Batman İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ömer Faruk ÖZEL atanmıştır.
Muş İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Recep KOTAN atanmıştır.
Tarım ve Orman Bakanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürü Haşan ÖZLÜ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesi gereğince görevden alınmıştır.
XII. Bölge Müdürü Ahmet USTA, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet Nuri YILMAZ atanmıştır.
- Çankırı İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars İ1 Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin DÜZGÜN,
- Kars İ1 Tarım ve Orman Müdürlüğüne İbrahim ALTINTAŞ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü;
- Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman PINARBAŞ, görevlerinden alınmış,
- Genel Müdür Yardımcılığına Zeki KARAOĞLU,
- Genel Müdür Yardımcılığına Erdinç HATİNOĞLU, atanmıştır.
19 Mart 2021
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Bekir KARACABEY atanmıştır.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Serdar ÜNSAL ve Muhammed Kerem YEĞNİDEMİR atanmıştır.
19 Mart 2021
Recep Tayyip ERDOĞAN
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