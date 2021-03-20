20 Mart 2021 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı
20 Mart 2021 tarihli hakim ve savcı atama kararı yayımlandı.
|20 Mart 2021 02:28
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20 Mart 2021 CUMARTESİ
Resmi Gazete
Sayı : 31429
ATAMA KARARLARI
Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığından:
Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcılarının 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu gereğince atanmalarına ilişkin, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 28.01.2021 tarihli ve 92 sayılı kararı ile 12.03.2021 tarihli ve 223 sayılı atama kararı aşağıda gösterilmiştir.
KARAR : 28.01.2021 -92
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