TSK, Personel Yönetmeliğinde Değişiklik

20 Mart 2021 CUMARTESİ

Resmi Gazete

Sayı : 31429

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3708

Ekli "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 24 üncü maddesi ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 23 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mart 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9742 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(3) Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli uzman erbaşlardan tutuklu bulunan, görevden uzaklaştırma tedbiri devam eden ve cezası infaz edilenlerin aylık, ödenek ve tazminat ödemelerinde 657 sayılı Kanunun 141 inci maddesi hükümleri uygulanır. Bunlar ile hakkındaki görevden uzaklaştırma veya tutuklanma tedbiri ortadan kaldırılmasına rağmen yargılamaları veya adli/idari soruşturmaları devam edenlerin terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmaz.

(4) Bu maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki personelden, aynı fıkrada belirtilen tedbirlerin uygulanmasına neden olan eylemlerle ilgili olarak;

a) Haklarında yargılamanın men'ine veya beraatına karar verilenlerin,

b) Haklarında soruşturmaya veya kovuşturmaya yer olmadığına karar verilenlerin,

c) Haklarında kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, ç) Hükümden evvel haklarındaki kovuşturma genel af ile kaldırılanların,

d) Haklannda ilişiklerinin kesilmesini gerektirmeyecek şekilde ceza verilenlerin,

e) Haklannda meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezasından başka bir disiplin cezası verilenlerin veya herhangi bir disiplin cezası verilmeyenlerin,

derece ve kademe ilerlemesi yapamadıktan süreler yeniden değerlendirilerek hak ettikleri tarih itibanyla derece ve kademe ilerlemeleri yapılır. Bunlardan istekli otan uzman onbaşılar rütbe terfi için aranan diğer şarttan da sağlamalan şartıyla uzman çavuş rütbesine terfi ettirilebilirler. Bu işlemler yukandaki bentlerde yer atan kararlann kesinleşme tarihinden geçerli olmak üzere gerçekleştirilir. Üçüncü fıkrada belirtilen nedenlerle haklannda sicil düzenlenmeyenlerin görevden ayn kaldığı sürelere ilişkin işlemlerinde sicil notu şartı aranmaz.

(5) Haklannda ilişiklerinin kesilmesini gerektirecek şekilde ceza verilenler ile meslekten veya devlet memurluğundan çıkarma cezası verilenlerin; görevden uzaklaştırma, tutukluluk, adli veya idari soruşturmaları süresince durdurulan rütbe terfi, derece ve kademe ilerlemeleri yapılmayarak sözleşmeleri feshedilir."

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.