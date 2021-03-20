99 kaymakam adayının ataması yapıldı
|20 Mart 2021 05:49
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Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, kaymakamlık kursunu başarıyla bitiren 99 kaymakam adayının ataması gerçekleştirildi.
Kaymakamlık Kursunu Başarı ile Bitiren Kaymakam Adaylarından;
Sinop - Durağan Kaymakamlığına
Karabük Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet TOZLU,
Denizli-Kale Kaymakamlığına
Adıyaman Valiliği Kaymakam Adayı Abdulkadir ŞAHİN,
Burdur - Çavdır Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Mustafa Nevzat MERCAN,
Manisa - Selendi Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Ali YILDIRIM,
Afyonkarahisar - Başmakçı Kaymakamlığına
Edime Valiliği Kaymakam Adayı Ali Ekber ATEŞ,
Amasya - Hamamözü Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Okan DAĞLI,
Afyonkarahisar - Dazkırı Kaymakamlığına
Edime Valiliği Kaymakam Adayı Sercan SAKARYA,
Kırşehir - Akpmar Kaymakamlığına
Sinop Valiliği Kaymakam Adayı Fatih ÖZCAN,
Artvin - Borçka Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Ali Osman BULAT,
Konya - Yunak Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Fatih KURT,
Ankara - Güdül Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Hatice Cemre İNCESU,
Gaziantep - Oğuzeli Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı Büşra UÇAR KOYUN,
Eskişehir - Mahmudiye Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Harun Reşit HAN,
Eskişehir - Günyüzü Kaymakamlığına
Hatay Valiliği Kaymakam Adayı Burak AKELLER,
Yozgat - Şefaatli Kaymakamlığına
Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Fatih GÜNLÜ,
Denizli - Çardak Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Ökkeş Furkan KARAKURT,
Adana - Feke Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Vahit YILMAZ,
Trabzon - Hayrat Kaymakamlığına
İsparta Valiliği Kaymakam Adayı Orçun Cüneyt ZOR,
Denizli - Babadağ Kaymakamlığına
Kırşehir Valiliği Kaymakam Adayı Adem KARATAŞ,
Sinop - Erfelek Kaymakamlığına
Mersin Valiliği Kaymakam Adayı Burak Bozkurt GÜRSES,
Bursa - Harmancık Kaymakamlığına
Ağrı Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Furkan TUNA,
Zonguldak - Gökçebey Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Ömer Övünç KOŞANSU,
Konya - Hüyük Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Cüneyt DEMİRKOL,
Uşak-Ulubey Kaymakamlığına
Çanakkale Valiliği Kaymakam Adayı İsmail ERDOĞAN,
Kırıkkale - Karakeçili Kaymakamlığına
Bilecik Valiliği Kaymakam Adayı Ahmet Nuri DEMİR,
Malatya-Kale Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Abdulselam BIÇAK,
Kırıkkale - Sulakyurt Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Yasin ERKAN,
Konya - Bozkır Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed AKIN,
Balıkesir - Dursunbey Kaymakamlığına
Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Rahmi BULUT,
Kastamonu - Daday Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet SERT,
Gaziantep - Yavuzeli Kaymakamlığına
Denizli Valiliği Kaymakam Adayı Haşan Raşit TAŞKIN,
Çankırı - Şabanözü Kaymakamlığına
Çorum Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Zahid UZUN,
Afyonkarahisar - Çobanlar Kaymakamlığına
Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Mücahit ÖZTÜRK,
Ordu - Gölköy Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Onur BEKTAŞ,
Aksaray - Sultanhanı Kaymakamlığına
Konya Valiliği Kaymakam Adayı Haşan Hüseyin ALPASLAN,
Aydın-Yenipazar Kaymakamlığına
Burdur Valiliği Kaymakam Adayı Osman KURAL,
Karaman - Kazımkarabekir Kaymakamlığına
Giresun Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Enes ÇIKRIK,
Sakarya - Karapürçek Kaymakamlığına
Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Gökay İÇEN,
İsparta - Uluborlu Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Zikrullah ERDOĞAN,
Artvin-Kemalpaşa Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Recep GÜNDÜZ,
Mersin - Gülnar Kaymakamlığına
Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Yunus Emre BAYRAKLI,
Çorum - Oğuzlar Kaymakamlığına
Niğde Valiliği Kaymakam Adayı Onur Alp BIÇAKÇI,
Karabük-Yenice Kaymakamlığına
Yalova Valiliği Kaymakam Adayı Yasin ERDEM,
Samsun - Kavak Kaymakamlığına
Kırıkkale Valiliği Kaymakam Adayı Ömer SAYGILI,
Çankırı - Kızılırmak Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Emine DİLCE,
Nevşehir - Kozaklı Kaymakamlığına
Yozgat Valiliği Kaymakam Adayı Samet ÖZTÜRK,
Antalya - Gündoğmuş Kaymakamlığına
Erzurum Valiliği Kaymakam Adayı Hamza ÖZBİLGİ,
Çorum - Uğurludağ Kaymakamlığına
Aydın Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet ÇİFTCİ,
Konya - Çeltik Kaymakamlığına
Sivas Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Beran VURAN,
Kayseri-Pmarbaşı Kaymakamlığına
İğdır Valiliği Kaymakam Adayı İbrahim GÖKMEN,
Kütahya - Domaniç Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Enes İPEK,
Kütahya - Altıntaş Kaymakamlığına
Balıkesir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Can İRDELP,
Niğde - Altunhisar Kaymakamlığına
Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Doğukan MIZRAK,
Karaman - Ermenek Kaymakamlığına
Aksaray Valiliği Kaymakam Adayı Hacı Osman HÖKELEKLİ,
Rize - Kalkandere Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Kemal Sefa GÖKMENOGLU,
Aksaray - Güzelyurt Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Nurullah Cemil ERCİYAS,
Ordu - Gülyalı Kaymakamlığına
Rize Valiliği Kaymakam Adayı Aydın YANIK,
Bursa - Büyükorhan Kaymakamlığına
Erzincan Valiliği Kaymakam Adayı Kadir KILIÇ,
Kütahya - Çavdarhisar Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Armağan YAZICI,
Sivas - Gemerek Kaymakamlığına
Samsun Valiliği Kaymakam Adayı Ilhan KAYATÜRK,
Trabzon - Düzköy Kaymakamlığına
Afyonkarahisar Valiliği Kaymakam Adayı Bilal BASRI,
Yozgat - Çayıralan Kaymakamlığına
Muş Valiliği Kaymakam Adayı Mahmut Fazıl YILDIZ,
Kütahya - Pazarlar Kaymakamlığına
Nevşehir Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet SOYLU,
Denizli - Çameli Kaymakamlığına
Edime Valiliği Kaymakam Adayı Kerem YENİGÜN,
Eskişehir - İnönü Kaymakamlığına
Düzce Valiliği Kaymakam Adayı Rumeysa Sena KURT,
Eskişehir - Alpu Kaymakamlığına
Kayseri Valiliği Kaymakam Adayı Kübra KARAALİOĞLU,
Nevşehir - Derinkuyu Kaymakamlığına
Kütahya Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed YILMAZ,
Adana - Pozantı Kaymakamlığına
Zonguldak Valiliği Kaymakam Adayı Emrah AKDUMAN,
Edime - Enez Kaymakamlığına
Kastamonu Valiliği Kaymakam Adayı Şükrü Alperen GÖKTAŞ,
Ordu - Çaybaşı Kaymakamlığına
Kırklareli Valiliği Kaymakam Adayı Furkan ÇAKIR,
İsparta - Gelendost Kaymakamlığına
Manisa Valiliği Kaymakam Adayı Onur ALİMOĞLU,
Eskişehir - Sarıcakaya Kaymakamlığına
Trabzon Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed Taha CANPOLAT,
Trabzon - Tonya Kaymakamlığına
Van Valiliği Kaymakam Adayı Muhammet İKİS,
Malatya - Hekimhan Kaymakamlığına
Osmaniye Valiliği Kaymakam Adayı Muhammed ÖZTAŞ,
Bolu - Mudurnu Kaymakamlığına
Sivas Valiliği Kaymakam Adayı Fatih ÇEVİK,
Ordu - Kumru Kaymakamlığına
Bolu Valiliği Kaymakam Adayı Hüseyin AYDIN,
Tokat - Artova Kaymakamlığına
Eskişehir Valiliği Kaymakam Adayı Yusuf Melikşah AYDIN,
Tokat-Pazar Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mesut ATEŞ,
Tokat-Yeşilyurt Kaymakamlığına
Çankırı Valiliği Kaymakam Adayı Halil İbrahim YEŞİLYURT,
Konya - Altınekin Kaymakamlığına
Ordu Valiliği Kaymakam Adayı Murat ÇİÇEK,
Bolu - Seben Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Süleyman BAKAN,
Giresun - Piraziz Kaymakamlığına
Tekirdağ Valiliği Kaymakam Adayı Furkan BAŞAR,
Rize - Fındıklı Kaymakamlığına
Kahramanmaraş Valiliği Kaymakam Adayı Eyüp GÜRDAL,
Çankırı - Kurşunlu Kaymakamlığına
Gaziantep Valiliği Kaymakam Adayı ilyas ÖZTÜRK,
Konya - Emirgazi Kaymakamlığına
Bursa Valiliği Kaymakam Adayı Mehmet Faruk SAYGIN,
Edime - Havsa Kaymakamlığına
Elazığ Valiliği Kaymakam Adayı Reşit Özer ÖZDEMİR,
Taşra Teşkilatında görev yapan Mülki İdare Amirlerinden;
Eski Rize - Pazar Kaymakamı iken, 13.07.2020 tarihli ve 2020/362 sayılı Karar ile İstanbul
Vali Yardımcılığına atanan İsmail ŞANLI'ya ait hüküm iptal edilmiş,
Bitlis - Ahlat Kaymakamlığına
Artvin-Kemalpaşa Kaymakamı Fikret DAĞ,
Tunceli - Pülümür Kaymakamlığına
Rize - Fındıklı Kaymakamı Emrah UZUN,
Ağrı - Hamur Kaymakamlığına
Denizli - Çardak Kaymakamı Kerem TÜRKER,
Hakkari - Derecik Kaymakamlığına
Malatya - Hekimhan Kaymakamı Ahmet ÖZDEMİR,
Artvin Vali Yardımcılığına
Kütahya - Domaniç Kaymakamı Ahmet Salih POÇANOGLU,
Bitlis - Hizan Kaymakamlığına
Bolu - Mudurnu Kaymakamı Muhammed İkbal YELEK,
Malatya - Pütürge Kaymakamlığına
Karaman - Ermenek Kaymakamı Batuhan TAŞGIN,
Karabük Vali Yardımcılığına
Çorum - Uğurludağ Kaymakamı Ertuğrul ASLAN,
Şanlıurfa Vali Yardımcılığına
Zonguldak - Gökçebey Kaymakamı Oğuzhan Erdi ATAK,
Bayburt Vali Yardımcılığına
Eskişehir - İnönü Kaymakamı Burak ÇİMŞİR,
Gaziantep Vali Yardımcılığına
Bartın - Ulus Kaymakamı Anıl ALKAL,
Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Bitlis - Ahlat Kaymakamı Erkan İsa ERAT,
Muğla Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Artvin - Borçka Kaymakamı Ahmet GÜNERİ,
Trabzon Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Trabzon - Tonya Kaymakamı Osman SAYILIR,
Hakkari Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Hakkari - Derecik Kaymakamı Ömer Faruk YÜCE,
Tunceli Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Tunceli - Pülümür Kaymakamı Cuma KILINÇ,
Ağrı Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Ağrı - Hamur Kaymakamı Yakup ÖMEROĞLU,
Malatya Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Malatya - Pütürge Kaymakamı Barbaros AKBULAK,
Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Bitlis - Hizan Kaymakamı Mustafa KÖLEOĞLU,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
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