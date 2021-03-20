1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 20 Mart 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, K. Maraş Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Marmara ile Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa)eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir ve Rize çevrelerinde kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bursa çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa)eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona uykumuzu kaçırdı
20 Mart 2021 07:40		 Z Kuşağı patron olmak istiyor
20 Mart 2021 07:25
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Mart 2021 23:45		 'Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var'
19 Mart 2021 22:56
Vaka, hasta ve vefat sayıları bugün de arttı
19 Mart 2021 19:26		 Muhammed Ali es-Sabuni, Yalova'daki evinde vefat etti
19 Mart 2021 18:59
Tarlada bulunan 3 bin 500 yıllık Hitit mührü ilk kez görüntülendi
19 Mart 2021 18:48		 İmamoğlu'nun 'seni bulurum' dediği gazi yakını: Ben buradayım
19 Mart 2021 18:20
Milletvekili Şeker'den, uçakta rahatsızlanan bebeğe hayati dokunuş
19 Mart 2021 18:12		 Prof. Dr. Şükran Köse: CoronaVac çok etkili, herkes aşılansın
19 Mart 2021 16:25
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:55 - AİHM'nin bile çözemediği davayı arabulucu çözdü07:55 - Yerli üretim cep telefonu yağmuru07:43 - Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: 3 yaralı07:40 - Korona uykumuzu kaçırdı07:40 - Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı07:25 - Z Kuşağı patron olmak istiyor
07:10 - Batasuna kararı emsal gösterildi07:03 - Kapatmayı 2010'da HDP kendi istedi06:50 - Şehidin tasarladığı OZOK'a inceleme06:40 - Yüksek faiz üretime darbe06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - PKK Suriye'de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı
05:49 - 99 kaymakam adayının ataması yapıldı03:28 - Altun'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama02:38 - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği02:36 - Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği02:33 - TSK, Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
02:28 - 60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
20 Mart 2021 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
Bir ay yerine 4,5 ay sonra verilen soruşturma oluru disiplin cezasını esastan sakatlar mı?
Altun'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama
TSK, Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
Yüksek faiz üretime darbe
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
zippo 1
Yüzünüze güller 1
kekre 1
erkekliğin kitabı 2
kfc 2
naomi osaka 1
serçe parmak 4
sabah sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 2
Solyanka 2
devlet bahçeli 3
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam