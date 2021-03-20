PKK Suriye'de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı
|20 Mart 2021 06:15
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Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde gençleri zorla siyah altına almaya devam ediyor. Örgüt son 1 haftada Rakka'da 400, Halep'te de onlarca genci zorla alıkoyarak silahaltına aldı. Örgütün 2 ayda diğer bölgelerle birlikte 4 bin kişi zorla alı koyduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'ya operasyon düzenlemesinden korkan PKK/PYD, gençleri zorla silah almaya hız verdi. Özellikle Arap gençleri hedef alan örgüt, yollara kurduğu kontrol noktalarında, pazarlarda ve
1 HAFTADA 400 KİŞİ
Son 1 haftada bu faaliyetler özellikle Halep'in doğu kırsalı ile Rakka ve kırsalında yoğunlaştı. Örgütün Rakka'da ailelerinden alıkoyarak götürdüğü genç sayısı 1 haftada yaklaşık 400 kişiyi buldu.
AŞAĞILAYIP DÖVÜYORLAR
Halep'in doğu kırsalında da örgüt aralarında çocukların da olduğu çok sayıda
ismi sözde zorunlu asker toplama merkezlerine götürdü. Suriye İnsan Hakları
Gözlemevi kaynakları 239 gencin saatler içinde tutuklanarak sözde toplanma merkezlerine
götürüldüğünü rapor etti. Gözlemevi raporunda "Genç erkekler aşağılayıcı yöntemlerle
tutuklanıyor ve dövülüyor, bu da halk arasında büyük bir öfke yarattı" ifadelerini
kullandı.
EVDEN ÇIKMIYORLAR
Yerel kaynaklara göre bu gözaltılar örgüt üyeleri için kazanç kapısına da dönüştü. Teröristler gözaltına aldığı onlarca genci 500 dolar rüşvet alarak geri bıraktı. Ailesine katkı sağlamak için çalışan binlerce gencin de örgüt saflarına katılmamak için evden dışarı çıkmadığı belirtiliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin son 2 ay içerisinde Deyrizor, Rakka ve Haseke'de zorla silah altına aldığı genç sayısı 4 bini geçti.
Hamza Hıdır
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