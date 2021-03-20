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PKK Suriye'de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı

Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde son 1 haftada Rakka'da 400, Halep'te de onlarca genci zorla alıkoyarak silah altına aldı. Terör örgütünün 2 ayda diğer bölgelerle birlikte 4 bin kişiyi zorla alıkoyduğu öğrenildi. Özellikle Arap gençleri hedef alan teröristler, kontrol noktalarında, pazar ve mahallelerde devriye atarak gözaltına aldıklarını kamplara götürüyor.
 20 Mart 2021 06:15
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PKK Suriye'de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı


Terör örgütü PKK/YPG Suriye'nin kuzeyinde gençleri zorla siyah altına almaya devam ediyor. Örgüt son 1 haftada Rakka'da 400, Halep'te de onlarca genci zorla alıkoyarak silahaltına aldı. Örgütün 2 ayda diğer bölgelerle birlikte 4 bin kişi zorla alı koyduğu belirtiliyor. Türkiye'nin Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'ya operasyon düzenlemesinden korkan PKK/PYD, gençleri zorla silah almaya hız verdi. Özellikle Arap gençleri hedef alan örgüt, yollara kurduğu kontrol noktalarında, pazarlarda ve

1 HAFTADA 400 KİŞİ

Son 1 haftada bu faaliyetler özellikle Halep'in doğu kırsalı ile Rakka ve kırsalında yoğunlaştı. Örgütün Rakka'da ailelerinden alıkoyarak götürdüğü genç sayısı 1 haftada yaklaşık 400 kişiyi buldu.

AŞAĞILAYIP DÖVÜYORLAR

Halep'in doğu kırsalında da örgüt aralarında çocukların da olduğu çok sayıda ismi sözde zorunlu asker toplama merkezlerine götürdü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi kaynakları 239 gencin saatler içinde tutuklanarak sözde toplanma merkezlerine götürüldüğünü rapor etti. Gözlemevi raporunda "Genç erkekler aşağılayıcı yöntemlerle tutuklanıyor ve dövülüyor, bu da halk arasında büyük bir öfke yarattı" ifadelerini kullandı.

EVDEN ÇIKMIYORLAR

Yerel kaynaklara göre bu gözaltılar örgüt üyeleri için kazanç kapısına da dönüştü. Teröristler gözaltına aldığı onlarca genci 500 dolar rüşvet alarak geri bıraktı. Ailesine katkı sağlamak için çalışan binlerce gencin de örgüt saflarına katılmamak için evden dışarı çıkmadığı belirtiliyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin son 2 ay içerisinde Deyrizor, Rakka ve Haseke'de zorla silah altına aldığı genç sayısı 4 bini geçti.

Hamza Hıdır

Yeni Şafak
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