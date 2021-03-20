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Z Kuşağı patron olmak istiyor

Katı mesai mefhumlarına bağlı kalmadan çalışmak isteyen yeni kuşak, saat/sınır kavramına karşı ve bağımsız çalışacağı iş modelleri arıyor. Pandeminin etkisi burada oldukça fazla
 20 Mart 2021 07:25
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Z Kuşağı patron olmak istiyor

Yeni teknolojinin bağımsız girişimleri çok daha kolay hale getirmesiyle birlikte dünyada kendi işini yapmak isteyenlerin sayısı artıyor. Esnek çalışma ömrü, kendi işinde taşınabilirlik kişiyi farklı iş modellerine yönlendiriyor. Serbest çalışmak isteyenleri ve şirketleri buluşturan Champs Kurucu Yönetici Mahir Tüzün, bu değişimi anlattı.

"Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor" diyen Tüzün şunları söyledi

'SINIR' KAVRAMINA KARŞILAR

Teknoloji, iş yapma biçimimizde büyük bir değişiklik getiriyor. Artık hepimiz daha esnek koşullarda, iş/özel hayatımızın dengesinin sağlandığı çalışma şartlarının ve çalışılacak projenin çalışan tarafından seçilebildiği bir iş dönemi istiyoruz. Bunun yanı sıra artık işletmeler de hem fikren hem de teknolojik olarak belli başlı hizmetleri işin uzmanlarına 'uzaktan' yaptırmayı amaçlıyor. Katı mesai kavramlarına bağlı kalmadan çalışmak istiyorlar. Bu noktada özellikle de Y ve Z kuşaklarının iş dünyasındaki hakimiyeti ciddi oranda hissediliyor. Bağımsız çalışma, kendi sınırlarını kendi belirleme, fiziki sınırlara bağlı kalmama gibi kuşak özellikleri, kendi işinin patronu olmak isteyen kişi popülasyonunu artırıyor.

PANDEMİ 10 YIL HIZLANDIRDI

Kendi işinin patronu olma fikrinin temelini oluşturan Gig (bağımsız çalışma) modelinin pandemiyle birlikte daha da yaygınlaştığına dikkat çeken Tüzün şöyle devam etti: Girişimciliğin yükselen değer olduğu bugünlerde teknolojinin sağladığı imkanlarla halihazırda bir kurum ya da şirkette yaptığımız işi, şartlarını sizin belirlediğiniz biçimde kendi işinizin patronu olarak yapabilir hale gelmiş durumdayız. Özellikle de pandemi süreci iş yapma biçimlerinin dijitale evrilmesini en az 10 yıl hızlandırdı. Pandemi şartlarının hızlandırdığı dönüşümlerden birisi de iletişim merkezlerinin can damarı olan müşteri temsilcilerinin iş yapma biçimlerinde ve çalışma şartlarında oldu. Gig, bu ekosistemde ciddi bir rüzgar oluşturdu diyebiliriz.

Dünyada ve Türkiye'de yükselen bir trend olan Gig modelinin, tartışmasız geleceğin iş modeli olduğunu söyleyen Mahir Tüzün "Gig iş modeli ilk önce freelance çalışan kişilerin dahil olduğu daha sonra profesyonellerin iş sürecine katıldığı bir alan oluşturdu" diye konuştu.

Z KUŞAĞI ARAŞTIRMASI

Hedefleri kolay kazanç

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 7 boyutlu Üsküdar Yaşam Amaçları Ölçeği (ÜSYAM) geliştirildi. Türkiye genelinde 15-71 yaşları arasında 1.026 kişiye uygulanan ölçek ile Z kuşağının diğer kuşaklardan istatistiki olarak farklılaştığı ortaya çıktı. Sonuçlar, Z kuşağının popüler olma, biran önce görevinde yükselme, kolay yoldan kazanç elde etme ve kolay harcama, hayattan zevk almayı amaçlama, uğruna zorluk çekeceği hedeflerden kaçınma, geleceğe yatırım yapmak için sıkıntı çekmektense bugünü rahat geçirmek gibi davranışları benimsediklerini ortaya koyuyor.

MAHMUT ÖZAY
Türkiye
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