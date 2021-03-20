AİHM'nin bile çözemediği davayı arabulucu çözdü

Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde 22 yıl önce 10 ayrı miras davası açıldı. Ancak bir türlü sonuç çıkmadı. Uzlaşamayan taraflar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) yolunu tuttu. Davalar buradan da döndü. AİHM, tarafları Adalet Bakanlığının geçtiğimiz yıllarda uygulamaya koyduğu ara bulucuya yönlendirdi. Ardından taraflar ve vekilleriyle birlikte bir dizi toplantı yapıldı. Ve kısa süre içinde uzlaşma sağlandı. Böylelikle paylaşılması oldukça güç olan 30'a yakın gayrimenkulün sahipleri belirlendi.

1 MİLYON DOSYADA UZLAŞMA SAĞLANDI

Yargı reformu kapsamında atılan adımlarla daha işlevsel hale getirilen ve kapsamı genişletilen ara buluculuk sayesinde toplumsal uzlaşı kültürüne de katkı sağlanıyor. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020'den itibaren zorunlu olarak uygulanan ara buluculuk, mahkemelerin iş yükünü büyük oranda azaltıyor. Yıllarca sürecek davalar çok daha kısa sürede çözüme kavuşturuluyor. Uygulama sayesinde bugüne kadar 1 milyon 263 bin 526 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı.

EBRU KARATOSUN