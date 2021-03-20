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Yerli üretim cep telefonu yağmuru

Türkiye'de yerli cep telefonu üretim hamlesinden sonra üretilen modeller pazarda satışa sunulmaya başladı. İlk Samsung'un A01 serisi telefonları satışa çıktı. Bu kez de Oppo'nun Türkiye üretimi telefonları göründü.
 20 Mart 2021 07:55
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Yerli üretim cep telefonu yağmuru

Milliyet'ten Hanife Baş'ın haberine göre: Oppo, Türkiye'de Tuzla'daki tesislerinde ürettiği A15s modelini pazara sundu. Telefon kutusunun üzerinde 'Oppo tarafından Çin'de tasarlamış ve Türkiye'de üretilmiştir' yazısının olduğu dikkat çekti.

Samsung da A01 serisi telefonlarında 'Assembled in Turkey-Türkiye'de montajlandı' yazısı yer alıyor. Casper da yerli üretim modelini duyurmuştu.
Oppo A15s'in teknik özellikleri de belli oldu. 6.5 inç'lik ekranı bulunan telefon Mediatek Helios P35 işlemci kullanıyor. 4 GB Ram ve 64 GB'lık dahili depolama alanı var.

Fiyatı da düşürdü

13 MP, 2 MP ve 2 MP'lik üç tane arka kamerası, 8 MP'lik ön kamerası var. Fiyatı ise 2 bin 499 TL olarak açıklandı.

Oppo ve Samsung'dan sonra Xiaomi, Vivo, TCL gibi markaların da yerli üretim modellerini kısa sürede pazara sunması bekleniyor. Bundan sonraki yerli modelin ise İstanbul Avcılar'da üretime başlayan Xiaomi tarafından pazara sunulması bekleniyor. Yerli üretim ceplerle giriş segmentinde 2.500 - 3.000 TL olan fiyatlar 1.500 TL'lere düştü.

Dev tesiste üretim tam gaz

İstanbul Tuzla'da 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrika, Oppo tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım teşviki ile desteklenen Oppo'nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasımda başlanmıştı.

Tesisler, global cep telefonu markaları arasında ana kart dahil tüm sistemlerin CKD sistemiyle (ana karttaki parçaların fabrikada birleştirilmesi) Türkiye'de üretildiği ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Fabrikada tam kapasitede bin kişi istihdam edilecek.
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