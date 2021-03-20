'Anlatıcı' kavgası AYM'ye taşınıyor

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Tarihi bölgelerde turistleri gezdirme ve tarihi anlatma konusunda alan kılavuzları ile rehber odaları arasındaki 'Kim anlatacak' tartışması büyüyor. Turist rehberleri, 2004 yılında Milli Parklar'da görevlendirilen alan kılavuzlarının, görevleri dışına çıktığını belirterek Danıştay'a başvurdu. Danıştay, alan kılavuzlarının anlatım yapamaması lehinde karar verdi. Bu kez alan kılavuzları konuyu Meclis'e taşıdı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülen "torba kanun teklifi"nden alan kılavuzlarını sevindiren haber çıktı. Meclis'te kabul edilen torba yasaya göre, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmelerine yönelik düzenleme yapılacak. Bu kapsamda kanuna "alan kılavuzu" tanımı eklenecek. Tarihi Alan Başkanlığı'nca belirlenen usul ve esaslara göre, düzenlenen kurs ve sınav sonucunda başarılı olan ve yetkilendirilen, ziyaretçilere bilgi veren kişiyi ifade edecek. Bu durum turist rehberlerinin tepkisine yol açtı.

Çanakkale Turist Rehberleri Odası Başkanı Ümit Cihan Müşterioğlu, alan kılavuzluğuna karşı olmadıklarını belirterek, "Biz alan kılavuzlarının mesleğimiz olan turist rehberliği hizmetini sunmalarına karşıyız. 2021 senesinde Danıştay'da onanan, alan kılavuzluğu belgesi ile "Rehberlik faaliyeti içinde bulunamaz" hususunda alınmış karar mevcut. Mesele sadece anlatım yapma meselesi değil, aynı zamanda bir hak kullanımı ile hak mağduriyeti meselesidir. Türkiye'nin tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini yerli ve yabancı turistlere anlatmak turist rehberlerinin hakkı ve yetkisi dahilindedir. Alan kılavuzlarının bu şekilde varlığı, bölgede var olan ve var olacak bütün rehberler için iş kaybı demektir" dedi. Aydın Turist Rehberleri Odası Başkanı Ozan Sayın da, şu an alan kılavuzlarının sadece Çanakkale Bölgesi'nde anlatım yapabileceğini belirterek, "Ama zamanla diğer alan kılavuzlarının da bütün bölgelerde anlatım yapmasına sebep olabilir. Birlik olarak bu kararın kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz" dedi. Kararın yerinde olduğunu belirten Çanakkaleli alan kılavuzcusu Bünyamin Nami Tonka ise şunları söyledi:

'Sopa gibi kullanıyor'

"Burada, rehberler dışında kimse anlatamaz kuralı nedeniyle bazı uygulamalarda bu kanunu sopa gibi kullanarak, yarımadada kontrol adına terör estiriyorlardı. 'Bir daha buraya gelmem' serzenişleri ve şikayetleri de arttı. Yine ücret politikaları da çok yanlış uygulanıyor ve denetlenmiyordu. Alan kılavuzu, alan başkanlığının belirlediği ücretten fazlasını alamazken, rehberler ise ucu açık olmak üzere ücret alıyorlardı. Halkın memnuniyeti açısından alan kılavuzlarıyla boy ölçüşecek seviyede değiller. Alan kılavuzluğu Türkiye için yapılan en büyük kültür yatırımı olmuştur. 'Burası bizimdir, kimse konuşamaz. Kanununuz yok zaten' diyorlardı. Artık kanunumuzda var. Şevkle, aşkla, Mehmetçiği, Atatürk'ü, kahraman komutanlarımızı anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.