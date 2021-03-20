Eve kapanan çocuklarda 'elektromanyetik' tehdidi

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: Bir yıldır uzaktan eğitim gören ve kısıtlı saatlerde dışarı çıkabilen 18 yaşından küçük binlerce çocuk; cep telefonu, tablet, bilgisayar ve televizyon bağımlısı haline gelirken, uzmanlar eve kapanan çocukların ciddi anlamda elektromanyetik kirliliğe maruz kaldığı uyarısında bulundu.

Kablosuz internet sistemlerinin çocuklardan en az bir metre uzak tutulması gerektiğinin altını çizen uzmanlar, son dönemde çocuklarda görülen yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, uykusuzluk, konsantrasyon bozukluğu, tepki ve sinirlilik halinin uzun süre elektromanyetik kirliliğe maruziyetten kaynaklandığına dikkat çekti.

Süre aşılmamalı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar, "Elektrik ve elektromanyetik alan maruziyetinde alınan doz miktarı (yani şiddet), maruz kalma süresi ve yayınımın şekli bu zararın derecesini belirliyor. Çocukların yatak odalarında aydınlatma lambası dışında elektrikli cihaz olmaması gerekiyor. Çocuklu aileler kablolu internet bağlantısı tercih etmeli" ifadelerini kullandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr .Selçuk Çömlekçi ise, özellikle hamilelik döneminde sürekli elektromanyetik kirliliğe maruz kalınması durumunda bebeklerde gelişim bozukluğu, düşük doğum ağırlığı gibi sorunların oluşabileceğine dikkat çekerek, "Çocukların yatakları pencereden ve elektrik prizlerinden uzak olmalı. Saç kurutma makineleri çocuklarda kullanılmamalı. Çocuklarda elektrikli battaniye veya elektrikli yatak türü ısıtıcılar tercih edilmemeli. Kablosuz özelliği olan modemler en yakın canlı yaşam noktasından en az bir metre ötede olmalı" dedi.

En tehlikelisi telefon

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özne de şu tespitlerde bulundu: "Gerçekten riskli ve yeni sağlık sorunlarına yol açacak bir durumla karşı karşıyayız. Gelişim çağındaki çocukların biyolojik gelişimlerine zarar verecek, onların göz dokularında hasarlara yol açacak elektronik cihaz ve dalga kirliğinden korumamız şart. Elektro manyetik güvenlik konseptinde cep telefonları en tehlikeli sınıfta. Kablosuz bağlantı düşük güç yaymasına karşın 24 saat açık olduğundan süre anlamında düşük seviyeli de olsa sürekli maruziyete neden oluyor. Pandemi döneminde çocukların maruz kaldığı elektromanyetik kirliliğinin etkilerini önümüzdeki yıllarda göreceğiz."