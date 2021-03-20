Kılıçdaroğlu kendisini kaçıran ülkücüyle 50 yıl sonra helalleşti
|20 Mart 2021 08:32
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Kılıçdaroğlu, daha önce röportajlarında üniversite yıllarında Ankara'da bir eylemden dönerken "Koçero" lakaplı bir ülkücü tarafından kaçırılıp tartaklandığını anlatmıştı.
Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ dünkü yazısında, 68 kuşağı ülkücülerinden Koçero'nun Muammer Sözügüzel olduğunu öğrendiğini belirtti. Demirağ "Koçero defalarca gözaltına alınmış, cezaevlerine girip çıkmış. Buluşmamızda o günleri anlattı. Gazetecilik refleksi ile 'Bugün karşılaşsanız ne dersiniz?' dediğimde tebessümle 'Kucaklaşıp helallik isterim' dedi.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun milli konulardaki hassasiyetini takdir ile takip ettiğini ve son iki seçimde Mansur Yavaş için çalıştığını ifade etti" ifadelerini kullandı. Helalleşme talebini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini belirten Demirağ, Kılıçdaroğlu'nun bu talep karşısında duygulandığını belirtti.
Buluşma geçtiğimiz hafta CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Demirağ, şunları kaydetti: "Kovid yüzünden kucaklaşma gerçekleşmese de Kılıçdaroğlu ve Koçero arasındaki samimiyet yüklü bakışmalara tanık olunca Türkiye adına umutlandım."
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