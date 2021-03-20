YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinde değişiklik
|20 Mart 2021 12:34
|+Aa- Yazdır
YÖK Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri 2547 sayılı Kanunun 6 ve 8. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı kararıyla tespit edilmektedir.
2008 yılında yapılan belirleme şu şekildedir:
"Madde 4 - (1) Bu Karar kapsamına giren personele en yüksek Devlet
memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme
ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarına;
A) Emekli aylığı almayan;
a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %200
b) Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %185
c) Yürütme Kurulu üyeleri için %165
B) Emekli aylığı alan;
a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %130
b) Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %120
c) Yürütme Kurulu üyeleri için %120
C) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155
a) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %150
oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarda ücret ödenir."
20 Mart 2021 tarihi itibariyle ise şu değişiklik yapılmıştır.
"MADDE 1- 17/9/2008 tarihli ve 2008/14145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri
ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı fıkraya aşağıda yer alan (ç) bendi eklenmiştir.
"c) Emekli aylığı almayan;
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için % 150
ç) Emekli aylığı alan;
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %105
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %100"
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."
DEĞERLENDİRME
Yapılan düzenlemeyle, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretlerinde emekli maaşı alıp almamasına göre farklılaştırmaya gidilmiştir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
20 Mart 2021 02:38
|Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği
20 Mart 2021 02:36
|Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik
20 Mart 2021 02:33
|Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde değişiklik
18 Mart 2021 00:13
|TMO, görevde yükselme yönetmeliğini yeniledi
16 Mart 2021 00:46
|Jandarma Genel Komutanlığı, Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğini yayımladı
11 Mart 2021 01:29
|AYM, Nükleer Düzenleme Kurumu KHK'sının bir çok hükmünü iptal etti
09 Mart 2021 08:07
|Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde değişiklik
09 Mart 2021 01:35
|Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinde değişiklik
09 Mart 2021 01:30
|Denetim Elemanlarının Yolluk ve Diğer Ödemelerine dair Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği
05 Mart 2021 00:37