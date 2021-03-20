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YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinde değişiklik

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretlerinde emekli olup olmaması kriterine göre değişiklik yapıldı.
 20 Mart 2021 12:34
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YÖK Denetleme Kurulu üyelerinin ücretlerinde değişiklik

YÖK Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri 2547 sayılı Kanunun 6 ve 8. maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı kararıyla tespit edilmektedir.

2008 yılında yapılan belirleme şu şekildedir:

"Madde 4 - (1) Bu Karar kapsamına giren personele en yüksek Devlet memuruna ödenen aylık (ek gösterge dahil), taban aylığı, kıdem aylığı, yan ödeme ile özel hizmet, makam ve temsil tazminatları toplamının brüt tutarına;
A) Emekli aylığı almayan;
a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %200
b) Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %185
c) Yürütme Kurulu üyeleri için %165

B) Emekli aylığı alan;
a) Yükseköğretim Kurulu Başkanı için %130
b) Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili için %120
c) Yürütme Kurulu üyeleri için %120

C) Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155
a) Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %150

oranları uygulanmak suretiyle hesaplanacak tutarda ücret ödenir."

20 Mart 2021 tarihi itibariyle ise şu değişiklik yapılmıştır.

"MADDE 1- 17/9/2008 tarihli ve 2008/14145 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Tespitine Dair Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıda yer alan (ç) bendi eklenmiştir.
"c) Emekli aylığı almayan;
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %155
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için % 150
ç) Emekli aylığı alan;
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı için %105
- Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeleri için %100"
MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür."

DEĞERLENDİRME

Yapılan düzenlemeyle, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretlerinde emekli maaşı alıp almamasına göre farklılaştırmaya gidilmiştir.

Memurlar.Net
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