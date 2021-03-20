AVM'ye cumartesi hücumu

Milliyet Gazetesinden Haife Baş'ın haberine göre: Pandemi nedeniyle yeme - içme sektörüne getirilen yasakların ve cumartesi günü dışarı çıkma yasağının esnetilmesi AVM'lere doping oldu.

Cumartesi günleri girişler hafta içini katlarken, yeme içme alanları da doluluk rekoru kırıyor. AVM'ler bu dönemde hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyduklarını belirtiyor. Girişlerde HES kodu sorgulaması, anonslarla uyarılar ve restoranlarda yüzde 50 doluluk kuralı uygulaması sürüyor.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, kısıtlamaların esnetilmesinin ardından AVM'lere girişlerde yüzde 20'lik artış yaşandığını belirterek, "Özellikle cumartesi girişler hafta içine göre arttı. Cuma günü 10 bin giriş varsa cumartesi bu 12 bine çıktı. Ama henüz pandemi öncesi rakamlardan uzaktayız. Bu ay sonuna kadar pandemi öncesine göre yüzde 55'lik rakamları yakalarız. Yeme içme alanlarına da tahminimizin üzerinde ilgi var. İnsanlar özlemiş. Pandemi öncesi dolulukların yüzde 40'ını yakaladılar" dedi.

Riske göre farklı

ECE Türkiye Genel Müdürü ve COO Samet Yolaç Canlıel, AVM girişlerinde kafe ve restoranların açılmasından itibaren bir önceki haftaya göre yüzde 50'nin üzerinde bir artış yaşandığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Portföyümüzde farklı şehirlerde alışveriş merkezleri olduğu için risk haritasına göre bazı şehirlerde alışveriş merkezlerimiz hem cumartesi, hem pazar günleri açık. Bu nedenle şehirlere göre müşteri girişlerinde farklılıklar var. Cumartesi günleri yoğunluk arttı. Ziyaretçilerimiz özellikle açık havada oturma alanı olan noktaları daha çok tercih etti."

Yüzde 50 civarı artış yaşandı

Capitol AVM İcra Kurulu Üyesi Selda Taşa, yasakların esnetilmesinin ardından kapı giriş oranlarının yüzde 45 artış gösterdiğini aktardı. Taşa, "Hafta sonu yasaklarının kısmi olarak kalkmasıyla ziyaretçi sayılarımız arttı. Bu artışı yukarıya taşımak için bizler de aldığımız üst düzey hijyen kuralları ile alışveriş merkezimizde misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli hissetmeleri için çalışıyoruz. Yeme - içme bölümünde yasaklar boyunca paket servis devam etti. Ancak hafta sonu yasağının kısmi kalkışı ile kapı girişlerine yansıması olumlu yönde oldu. Food - court'lar da doldu" açıklamasını yaptı.

'Durum iyileşsin, tam açılsın'

Carousel İcra Kurulu Üyesi Orhan Demir, yasakların esnetilmesiyle geçtiğimiz şubat ayına oranla yaklaşık yüzde 52'i civarında bir hareketlenme yaşadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"AVM'ler hafta sonu kısıtlaması nedeniyle yüzde 40 kayıp yaşıyordu. Yasakların esnetilmesiyle bu oranda ciddi azalma var. Temennimiz salgının seyrinde iyileşme olması ve AVM'lerin hafta sonu tamamen açılması. Mağazalarımızın cirolarının nisan ayı itibari ile artacağını öngörüyoruz. Özellikle Ramazan ayının yaklaşması, biriken alışveriş ihtiyaçları ve hemen sonrasında gelecek bayramla insanlarımız güvendikleri AVM'leri tercih edeceklerdir. Foodcourt'lar da açıldı. Müşterilerin restoran ve kafelerde yemek yemeyi ya da bir şeyler içmeyi özlediğini gözlemliyoruz."

Pandemi öncesi cirosunu geçenler var

Viaport Genel Müdürü Uğur Saçmacıoğlu, hafta sonu yasaklarının esnetilmesi ve restoranların açılmasının alışveriş merkezlerine olumlu yansıdığını kaydetti. Saçmacıoğlu, şunları söyledi:

"Viaport Asia ve Viaport Marina üstü açık AVM'ler olmasına karşın yasaklar sonrasında hafta içi sayılarımız da azalmıştı. Haziran-Kasım 2020 tarihlerinde giriş sayılarımız 1.5 milyondu. Bu rakam Kasım 2020 - Mart 2021 arasında hafta sonu yasağı başlayınca 500 bine düştü. Restoranların kapalı olması etkiliyor. Hem restoranların açılması, hem de cumartesi sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla ilgi tekrar artı. Bu durum markalarımızın cirolarına da yansıdı. Restoranlarımız az da olsa nefes aldı. Diğer markalarımız da özellikle cumartesilerin açılmasıyla 3 aydır mahrum kaldıkları hafta sonu cirolarına kavuşmuş oldu. Birçok markamız pandemi öncesi cumartesilerinde yapılan ciroları geçti."