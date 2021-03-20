1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü normalleşme' yoğunluğu

Erzurum'da, 'yerinde karar' uygulamasına geçilmesinin ardından kısıtlamaların esnetilmesiyle kadınlar, güzellik merkezlerine akın etti. Yoğunluğu karşılamak için 3'üncü şubeyi açacaklarını belirten güzellik merkezi yöneticisi ve güzellik uzmanı Bahar Yıldız, "Pandemide alınan kararlar dolayısıyla bir süre hizmet veremedik. Normalleşme adımlarının atılmasıyla kadınlar, buraya gelerek hem bakım yaptırıyor hem de stres atıyor" dedi.
 20 Mart 2021 08:56
+Aa- Yazdır
Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü normalleşme' yoğunluğu

Erzurum'da normalleşme adımlarının atılmasının ardından kadınlar, kendilerine vakit ayırmak ve stres atmak için güzellik merkezinin yolunu tuttu. Kadınlar, en çok karantina döneminde alınan kiloları kısa sürede verebilmek için bölgesel incelme uygulamasına ilgi gösterdi. Lazer epilasyon, cilt bakımı ve kalıcı makyaj uygulamaları da ilgi gören işlemler arasında yer aldı. Yoğunluğun artmasıyla sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeden hizmet verilen güzellik merkezinde, talebin karşılanması için 3'üncü şubesinin açılış hazırlığı başladı.

Erkeklerin de kadınlar kadar bakıma önem verdiklerini söyleyen güzellik uzmanı Bahar Yıldız, "Pandemi döneminin başlangıcında Türkiye genelinde 50 günlük kapanma söz konusu oldu. Bu sürede zorluk çektik. Açıldıktan sonra anormal yoğunlukla devam ettik. Mesafeli olarak müşteri alımları, seans hizmetleri başladı. Normalleşme adımları atılmaya başladığından beri yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Ciddi anlamda talep var. Daha fazla personel çalıştırmaya ve daha fazla cihazla hizmet vermeye çalışıyoruz. Mekan olarak yeterli olamamaya başladık. Bu yüzden 3'üncü şubeyi açmaya karar verdik" diye konuştu.

'STRES ATIYORLAR'

Güzellik merkezinde alınan tedbirlerden bahsederek, kadınların pandemi döneminde stres atmaya ihtiyaç duyduklarını anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Müşterilerimizi HES kodu sorgusu ve ateş ölçümünden sonra içeri alıyoruz. Seans saatine göre, tek tek almaya gayret ediyoruz. Sadece kadınların değil erkeklerin de ilgisi çok yüksek. Şu an lazer epilasyonda yoğunluk söz konusu ama kalıcı makyaj, bölgesel incelme, cilt bakımı da ciddi anlamda talep gören uygulamalardan. Bu dönemde evde alınan kilolar verilmeye çalışılıyor. İnsanlar pandemi döneminde çok stres yaşadı. Onlar için buraya gelmek terapi aslında. Belki alınan kilolar belki yaşanılan stres. Burası kadınları rahatlatmak için de var olan bir merkez. Geldikleri zaman farklı insanlarla sohbet etmek, yeni kişiler tanımak onların da ilgisini çekiyor. Çok mutlu hissediyorlar."

Pandemi sürecinde evde çok sıkıldıklarını söyleyen Dilşah Türken ise "Gerçekten çok zorlu süreçti. Evde çok sıkıldık. Esneklik sağlanınca kendimi direkt güzellik salonuna attım. Normalleşme adımlarının atılması çok iyi oldu. O sürece tekrar girmemek için çok dikkat ediyoruz. Şu an mutluyuz, umarım hep böyle devam eder" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi
20 Mart 2021 09:20		 Erzincan'da korkutan deprem
20 Mart 2021 09:09
Eve kapanan çocuklarda 'elektromanyetik' tehdidi
20 Mart 2021 08:24		 Salgın öğrenme kaybına neden oluyor
20 Mart 2021 08:22
'Anlatıcı' kavgası AYM'ye taşınıyor
20 Mart 2021 08:19		 Korona uykumuzu kaçırdı
20 Mart 2021 07:40
Z Kuşağı patron olmak istiyor
20 Mart 2021 07:25		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Mart 2021 06:30
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
19 Mart 2021 23:45		 'Günümüz insanının aklına, kalbine hitap eden meal çalışmasına ihtiyaç var'
19 Mart 2021 22:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:01 - İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı10:00 - Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi09:59 - Sanayi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine 100 milyon lira sermaye tahsis edilecek09:45 - Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber09:31 - Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 26 şüpheli yakalandı09:20 - Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi
09:15 - Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı09:09 - Erzincan'da korkutan deprem08:56 - Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü normalleşme' yoğunluğu08:48 - AVM'ye cumartesi hücumu08:38 - İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı08:35 - 50'ye yakın imama senet oyunu
08:32 - Kılıçdaroğlu kendisini kaçıran ülkücüyle 50 yıl sonra helalleşti08:30 - HDP kapatılırsa muhtemel senaryolar08:24 - Eve kapanan çocuklarda 'elektromanyetik' tehdidi08:22 - Salgın öğrenme kaybına neden oluyor08:19 - 'Anlatıcı' kavgası AYM'ye taşınıyor
08:13 - Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
Kılıçdaroğlu kendisini kaçıran ülkücüyle 50 yıl sonra helalleşti
Altun'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tatanka 1
arabada sigara içmek 2
alay-ı vala 3
sabah saatlerindeki kuş sesi güzelliği 3
d vitamini eksikliği 1
tamam 2
addetmek 1
hane 1
ünlülerin gerçek isimleri 2
Yüzünüze güller 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam