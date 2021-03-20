Erzincan'da korkutan deprem
|20 Mart 2021 09:09
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Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemah'ta saat 08.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
- "Bir olumsuzluk bulunmuyor"
Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Kemah ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.
Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir." diye konuştu.
Geçmiş olsun Erzincan.A F A D (@AFADBaskanlik) March 20, 2021
Kemah ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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