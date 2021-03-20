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Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi

Heybeliada ve Burgazada'da belediyeye satılmamış 7 at kaldığını ve İBB'nin bu atların ahırları için yıkım kararı aldığını iddia eden bir grup, protestolarını sosyal medyaya taşıdı. İBB, "Tebligatı yapan Orman Müdürlüğü" dedi.
 20 Mart 2021 09:20
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Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi

Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre: İstanbul Büyükada'da faytona koşulan atlarda 19 Aralık 2019'da ruam hastalığı tespit edildi. Toplamda 81 at öldü. Hayvanseverler faytonların kaldırılması için Saraçhane'deki İBB Başkanlık binası önünde çadır kurdu. Eylemler faytonların kaldırılmasına kadar 41 gün boyunca devam etti. Eyleme her kesimden destek geldi.

AHIR KRİZİ ÇIKTI

Adalar'daki atlar ve faytonlar İBB tarafından satın alındı. Atların birçoğu sahiplendirilerek Adalar'dan ayrıldı. Adalar'da kalan atlar İBB'nin Büyükada'daki ahırlarına yerleştirildi. Ancak, bu durum da bazı hayvanseverleri mutlu etmedi. Karantina altındaki atların bir kısmının kötü yaşam koşullarında olduğu öne sürüldü. Bir başka iddia da İBB'ye satılmayan Heybeliada ve Burgazada'daki toplam 6-7 atın ahırlarının yıkılmak istenmesiydi. İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Başkan Danışmanı Tonguç Çoban'ın Adalar ziyareti sırasında bir grup "İBB ahır yap, sürgünler bitsin" yazılı pankart açtı.

SAĞLIKLARI DÜZELDİ

Tonguç Çoban Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Yüzlerce atın öldüğü iddiaları yalan. İBB tarafından bakılmaya başladıktan sonra atların birçoğunun sağlıkları düzeldi. Hasta ve yaşlı atlardan 100 kadarını kurtaramadık ama 20'nin üzerinde tayımız da dünyaya geldi. Heybeliada ve Burgazada'daki ahırları yıkma yetkimiz yok. O araziler Orman Müdürlüğü tarafından İBB'ye tahsis edilmiş ancak buralarda sıhhi ahırlar yapılmamış. Orman Müdürlüğü sıhhi ve nizami olmayan yapıların kaldırılması için tebligat gönderdi. Yani yıkım tebligatını yapan İBB değil. Adalar'ı atlardan tamamen arındırmayacağız. Halen 120 civarında at Adalar'da yaşamlarını sürdürüyor."
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