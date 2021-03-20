İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
|20 Mart 2021 10:01
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgüte ait doküman ve dijital belgeler ele geçirildi. Aramalarda bulunan iki kurusıkı tabanca ile ruhsatsız av tüfeğine el kondu.
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