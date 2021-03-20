Kamp ve mesire alanları için ihtiyaç olan malzemelere talep arttı

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmeyi sürdürüyor. Başta tatil ve hafta sonu planları olmak üzere birçok alanda tüketicilerin alışkanlıkları yeni normale uyum sağlıyor. Normalleşme süreciyle birlikte tüketicilerin kamp ve piknik malzemesi talebi de giderek artıyor.

Vatandaşlar kontrollü normalleşmeyle birlikte kalabalıktan uzakta vakit geçirebileceği alternatiflere yönelmeye başladı. Hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte, havalar da açmaya başlayınca, vatandaşlar sahil ve mesire alanlarına akın etmeye başladı.

Böylece açık alanlarda vakit geçirmek isteyen vatandaşların piknik ürünlerine ilgisi arttı. Vatandaşlar bu kapsamda online satış sitelerinde kamp sandalyesi, tek kullanımlık ürünler, termos, piknik setleri, seyyar masa gibi ürünlere yöneldi. Tüketicilerin piknik ve kamp ürünlerine ilgisinin arttığını dile getiren e-ticaret sektörü temsilcileri, en çok portatif masa, kamp sandalyesi, piknik seti gibi ürünlerin satışında artış olduğunu ifade etti.

Online satış sitelerinde kamp sandalyelerinin fiyatları 60 liradan başlayıp marka ve özelliklerine göre 400 liraya kadar çıkıyor.

Termos fiyatları ise 75 liradan başlayıp litresine, sıcak tutma süresi gibi özelliklerine göre 350 lirayı buluyor. Piknik yaparken kullanılabilecek portatif masaların fiyatları ise 70 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkıyor. İçinde çok kullanımlı plastik tabak, bardak, çatal, bıçak ve kaşık setlerinin yer aldığı piknik setleri ise 30 liradan başlayıp 170 lirayı buluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, tüketicilerin piknik ürünlerine yöneldiğini söyledi. Ekmekçi, en çok portatif masa, kamp sandalyesi, piknik seti ürünlerinde artış olduğunu ifade etti.

İhtiyaçlar kişiselleşti

E-ticaret sitesi nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, salgın döneminde vatandaşların piknik ve kamp alanlarına ilgisinin arttığını söyledi.

Bük, kontrollü normalleşme dönemi, hafta sonu yasaklarının azalması ve havaların ısınmasıyla birlikte tüketicilerin soluğu piknik ve kamp alanlarında aldığına dikkat çekti. Bu dönemde tüketici ihtiyaçlarının kişiselleştiğini aktaran Bük, "Tabureler, seyyar masalar, kamp sandalyeleri, kamp ocakları, piknik setleri, kullan at masa örtüleri, tabak, karton bardak gibi kullan at ürünlere talep yüzde 100 arttı ve satışlarımız havaların ısınmasıyla beraber hız kazandı" diye konuştu.