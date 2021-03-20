1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kamp ve mesire alanları için ihtiyaç olan malzemelere talep arttı

Kontrollü normalleşmeyle birlikte vatandaşlar sahillere ve mesire alanlarına akın ediyor. Vatandaşların, kamp sandalyesi, portatif masa, piknik setleri gibi ürünlere ilgisi tavan yaptı.
 20 Mart 2021 10:29
+Aa- Yazdır
Kamp ve mesire alanları için ihtiyaç olan malzemelere talep arttı

Milliyet'ten Aylin Rana Aydin'ın haberine göre: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmeyi sürdürüyor. Başta tatil ve hafta sonu planları olmak üzere birçok alanda tüketicilerin alışkanlıkları yeni normale uyum sağlıyor. Normalleşme süreciyle birlikte tüketicilerin kamp ve piknik malzemesi talebi de giderek artıyor.

Vatandaşlar kontrollü normalleşmeyle birlikte kalabalıktan uzakta vakit geçirebileceği alternatiflere yönelmeye başladı. Hafta sonu yasaklarının kalkmasıyla birlikte, havalar da açmaya başlayınca, vatandaşlar sahil ve mesire alanlarına akın etmeye başladı.

Böylece açık alanlarda vakit geçirmek isteyen vatandaşların piknik ürünlerine ilgisi arttı. Vatandaşlar bu kapsamda online satış sitelerinde kamp sandalyesi, tek kullanımlık ürünler, termos, piknik setleri, seyyar masa gibi ürünlere yöneldi. Tüketicilerin piknik ve kamp ürünlerine ilgisinin arttığını dile getiren e-ticaret sektörü temsilcileri, en çok portatif masa, kamp sandalyesi, piknik seti gibi ürünlerin satışında artış olduğunu ifade etti.

Online satış sitelerinde kamp sandalyelerinin fiyatları 60 liradan başlayıp marka ve özelliklerine göre 400 liraya kadar çıkıyor.

Termos fiyatları ise 75 liradan başlayıp litresine, sıcak tutma süresi gibi özelliklerine göre 350 lirayı buluyor. Piknik yaparken kullanılabilecek portatif masaların fiyatları ise 70 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkıyor. İçinde çok kullanımlı plastik tabak, bardak, çatal, bıçak ve kaşık setlerinin yer aldığı piknik setleri ise 30 liradan başlayıp 170 lirayı buluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, tüketicilerin piknik ürünlerine yöneldiğini söyledi. Ekmekçi, en çok portatif masa, kamp sandalyesi, piknik seti ürünlerinde artış olduğunu ifade etti.

İhtiyaçlar kişiselleşti

E-ticaret sitesi nalburdayim.com Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Bük, salgın döneminde vatandaşların piknik ve kamp alanlarına ilgisinin arttığını söyledi.

Bük, kontrollü normalleşme dönemi, hafta sonu yasaklarının azalması ve havaların ısınmasıyla birlikte tüketicilerin soluğu piknik ve kamp alanlarında aldığına dikkat çekti. Bu dönemde tüketici ihtiyaçlarının kişiselleştiğini aktaran Bük, "Tabureler, seyyar masalar, kamp sandalyeleri, kamp ocakları, piknik setleri, kullan at masa örtüleri, tabak, karton bardak gibi kullan at ürünlere talep yüzde 100 arttı ve satışlarımız havaların ısınmasıyla beraber hız kazandı" diye konuştu.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İkinci el cep telefonu tamirinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi
20 Mart 2021 11:37		 Bölgesel tren seferleri bir yıl sonra Kovid-19 tedbirleriyle yeniden başladı
20 Mart 2021 09:15
AVM'ye cumartesi hücumu
20 Mart 2021 08:48		 Twitter, Türkiye'de tüzel kişilik oluşturacağını açıkladı
20 Mart 2021 07:40
Kuzugöbeğinin kilosu 300 liradan satılıyor
19 Mart 2021 11:28		 24 saat ses ve görüntü kaydeden 'böcek'ler her yerde
19 Mart 2021 10:08
TPAO'nın 3 petrol arama sahasında ruhsat süreleri uzatıldı
19 Mart 2021 08:26		 PÜİS: 'EPDK'nin almış olduğu 'tavan fiyat kararı' kesinlikle hatalıdır'
18 Mart 2021 18:55
Akaryakıtta tavan fiyat ile 40 kuruşu bulan indirimler gerçekleşti
18 Mart 2021 12:45		 Tofaş da çipteki tedarik sorunu nedeniyle üretime ara veriyor
18 Mart 2021 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:59 - Denizlerden geçen yıl 11 ton maske ve eldiven toplandı11:47 - Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü11:46 - AK Parti Grup Başkanvekili: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceğiz11:42 - CHP, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası ataması için olağanüstü toplanıyor11:39 - MEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor11:37 - İkinci el cep telefonu tamirinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi
11:36 - Barajların doluluk oranının artması için nisan yağmurları bekleniyor11:22 - Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı11:15 - Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı11:10 - Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti11:10 - AYM eski üyesinin 10 yıl 7 aylık hapis cezası Yargıtay'ca onandı11:00 - Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
10:59 - Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor10:58 - Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?10:48 - Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı10:29 - Kamp ve mesire alanları için ihtiyaç olan malzemelere talep arttı10:25 - Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
10:25 - Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Erzincan'da korkutan deprem
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
Kılıçdaroğlu kendisini kaçıran ülkücüyle 50 yıl sonra helalleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
antioksidan 1
işyerinde olması gerekenler 5
sabah sözlüğe gelen yazarların ilk iş olarak yaptıkları 1
türk yıldızları 1
Sezen Aksu 1
kırmızı sayfa 5
Truman Show 2
erkekliğin kitabı 2
geçmiş başlıkları yeniden canlandırmak 2
altar 2
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam