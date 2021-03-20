2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yarın yapılacak
|20 Mart 2021 10:20
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2021-TUS (1. Dönem) Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları saat 10.15, 2021-TUS (1. Dönem) Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları ise saat 14.45'te uygulanacak.
Adaylara çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
Adaylar, 2021-TUS Temel Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu birinci aşama sınavları için saat 10.00, 2021-TUS birinci dönem Klinik Tıp Bilimleri Testi ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci aşama sınavları için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
TUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edildikten sonra K veya T puanı 45 ve üzeri puan alan adaylar, internet üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecek.
STS Tıp Doktorluğu sınavının her bir aşamasında başarılı olabilmek için ise 100 üzerinden en az 35 puan alınması gerekiyor.
- Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.
Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
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