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Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon

Türk doktorlardan, 25 gramlık kalbe hayat kurtaran operasyon... Kanama riski yüksek, aynı zamanda kalpten çıkan ana damarları ters olan 7 günlük Mehmet bebeğe açık kalp ameliyatı yapıldı
 20 Mart 2021 10:22
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Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon

Türk doktorları hayat kurtarma yolunda koronavirüs salgını dahi durduramıyor. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemofili yani kanama riski yüksek ve aynı zamanda kalpten çıkan ana damarları ters olan 7 günlük bebeğe yapılan açık kalp ameliyatı dünya literatürüne girdi. Ölümcül riski büyük olan operasyon yenidoğanda dünya literatürüne giren 2'nci vaka oldu. Minik kalbe hassas dokunuş yapan doktorlar, kanama riski yüksek olan 25 gramlık kalpte mucizeye imza attı. Trabzonlu Özcelep ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Uraz bebeğe, hemofili A teşhisi konuldu. Bu hastalarda en önemli problem kanamaların durmamasıydı. Mehmet Uraz bebeğin aynı zamanda doğumsal kalp anomalisi vardı. Kalpten çıkan ana damarları ters yöndeydi. Bu durumun acilen ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu. Mehmet Uraz bebek ise henüz 7 günlük ve 4 kiloydu. Üstelik açık kalp ameliyatını hemofili hastası olması nedeniyle kaldırması çok zordu.

NADİR BİR VAKA

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Cerrahisi, Hemotoloji ve Onkoloji, Kardiyoloji ve Yenidoğan Servisi doktorları bir araya gelip, minik kalbe nasıl operasyon yapacaklarını planladı. Operasyon çok hassastı. Kanama riski yüksek 25 gramlık bir kalbe açık kalp ameliyatı yapılacaktı. Ve bu tip operasyon dünyada sadece bir kez Belgrad'da yapılmıştı. Operasyondan önce Hemotoloji ve Onkoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç, uyguladığı tedavi ile Mehmet Uraz bebeğin kanama düzeyini normal seviyelere çekti. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Taliha Öner, bebeği açık kalp ameliyatı için hazırladı.

ÖLÜMCÜL RİSKLİ AMELİYAT

3.5 saat süren o nefeslerin tutulduğu operasyon anlarını Prof. Dr. Can Vuran şöyle anlattı: "Bu tip kanamalı hastalarda açık kalp ameliyatı yapılmış dünyada tek bir vaka vardı. O da Belgrad'da 12 günlük hemofili ve kalp hastası olan bir bebeğe yapılmıştı. Ama bizim bebeğimiz daha da küçüktü. 7 günlük Mehmet Uraz bebeğin 25 gramlık kalbine açık kalp ameliyatı yapıyorduk. Yenidoğanda böyle operasyonlar yapıyoruz ama bu vakayı diğerlerinden ayıran bebeğin hemofili hastası olması. Kalp açıldığında kanama yüksek olabilirdi. Hemotoloji uzmanımızın ve ekibinin başarılı çalışmasıyla kanama riskini durdurduk. Kalp bir insanın elinin yumruğu kadar, 4 kiloluk bir bebeğin yumruğu ne kadar olur ki ancak 25 gram. Büyüteçli gözlüklerle, çok küçük aletlerle hassas dokunuşlarla kalbindeki ters damarları düzelttik. Kanama riski göz önüne alındığında ölümcül riskli bir ameliyattı. Ama tüm ekibimizle bu cesur yüreğin kalbini tamir ettik."

HEMŞİRELER ANNELİK YAPTI

Ameliyattan sonra Çocuk Kalp Cerrahisi Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Mehmet Uraz bebeğe, pandemi nedeniyle hemşireler annelik yaptı. 12 gün yoğun bakımda kalan bebeğin mamasını biberonla besleyen hemşireler, minik bebeğe 'cesur yürek' adını taktı.

"MEHMET'İM YENİDEN DOĞDU"

Anne Mediha Özcelep, "Allah herkesten razı olsun. Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Türk doktorları minik bir bebeğe hayat oldu. Mehmet'im ameliyattayken kalbi nasıl dayanacak endişesi ile nefesimizi tutmuştuk. Çok şükür Mehmet'im yeniden doğdu. Şimdi 23 günlük" dedi.

DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİREN 2'NCİ VAKA

Prof. Dr. Suar Çakı Kılıç, "Her yıl yaklaşık 400 bebek hemofili tanısıyla doğar. Bu hastalarda en önemli problem kanamaların durmamasıdır. Kalp-damar ve beyin cerrahisi ameliyatları kanama riski fazla olduğundan bu hastalarda en riskli ameliyatlardandır. Literatürde yenidoğan döneminde 12 günlükken aynı operasyonun yapıldığı yayınlanmış sadece bir vaka var. Bu hasta Belgrad'da ameliyat olmuştu. Mehmet Uraz bebeğe yapılan ameliyat dünyada ikinci" dedi.

Gül Kireklo

Sabah
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