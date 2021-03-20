1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Ezo Sunal ile koronavirüse yakalanan Ali Sunal, nefes sorunu yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
 20 Mart 2021 11:00
+Aa- Yazdır
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. 20 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Ezo Sunal evde tedavi olurken abisinden üzücü haber geldi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Akşam'da yer alan habere göre, nefes sorunu yaşamaya başlayan 43 yaşındaki Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncu ve sunucunun tedavisine bir süre de evde devam edecek. Öte yandan Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüse yakalanmıştı. Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Whatsapp ve İnstagramdaki erişim sorununa ilk açıklama
19 Mart 2021 20:46		 Aleyna Tilki'ye Kovid-19 soruşturması
19 Mart 2021 10:40
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko çifti dünya evine girdi!
19 Mart 2021 08:35		 İngiliz senarist: Tüm filmlerimi Türkiye'de çekmek istiyorum
18 Mart 2021 21:05
Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı
18 Mart 2021 20:35		 Pelin Öztekin sosyal medya hesabından duyurdu: Bu kişiyi arıyor!
17 Mart 2021 17:26
Zerrin Özer: Abim dediğim insanın tecavüzüne uğradım
17 Mart 2021 10:40		 Kenan İmirzalıoğlu kendine tarih hocası arıyor
17 Mart 2021 09:38
Pelin Öztekin'in son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı
16 Mart 2021 09:35		 Oscar adayları açıklandı
15 Mart 2021 17:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü11:46 - AK Parti Grup Başkanvekili: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceğiz11:42 - CHP, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası ataması için olağanüstü toplanıyor11:39 - MEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor11:37 - İkinci el cep telefonu tamirinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi11:36 - Barajların doluluk oranının artması için nisan yağmurları bekleniyor
11:22 - Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı11:15 - Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı11:10 - Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti11:10 - AYM eski üyesinin 10 yıl 7 aylık hapis cezası Yargıtay'ca onandı11:00 - Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı10:59 - Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
10:58 - Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?10:48 - Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı10:29 - Kamp ve mesire alanları için ihtiyaç olan malzemelere talep arttı10:25 - Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber10:25 - Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı
10:22 - Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Erzincan'da korkutan deprem
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
Kılıçdaroğlu kendisini kaçıran ülkücüyle 50 yıl sonra helalleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sofinin dünyası 3
tinnitus 1
gıcırı bükme 1
antioksidan 1
deep fake uygulamaları 1
nazende 1
alay-ı vala 3
devlet övünç madalyası 1
soğdca 1
faiz 2
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam