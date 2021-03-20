Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
Geçtiğimiz haftalarda kız kardeşi Ezo Sunal ile koronavirüse yakalanan Ali Sunal, nefes sorunu yaşamaya başlayınca hastaneye kaldırıldı. Oyuncunun sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
|20 Mart 2021 11:00
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Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal'ın kendisi gibi oyuncu olan çocukları Ezo Sunal ile Ali Sunal geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandı. 20 gün önce ilk bebeğini kucağına almanın heyecanını yaşayan Ezo Sunal evde tedavi olurken abisinden üzücü haber geldi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Akşam'da yer alan habere göre, nefes sorunu yaşamaya başlayan 43 yaşındaki Ali Sunal, hastaneye kaldırıldı. Başarılı oyuncu ve sunucunun tedavisine bir süre de evde devam edecek. Öte yandan Ali Sunal'ın kayınvalidesi ve kayınpederi de koronavirüse yakalanmıştı. Sunal'ın ikinci bebeğine hamile olan eşi Nazlı Kurbanzade'nin virüse yakalanıp yakalanmadığı ise henüz bilinmiyor.
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