Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
|20 Mart 2021 10:48
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden "yasal bahis" adı altında sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları yayınlayan şüphelilerin, bu yolla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük miktarda ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları bilgisine ulaşıldı.
Daha sonra oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti", "vergi ücreti" ve "banka bloke ücreti" adı altında birçok kez para isteyen şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan bahisçilere, sahte avukat kimliği göndererek, avukatlarının haciz ve tazminat davası açacağını söyleyerek tehditte bulundukları tespit edildi.
Şüphelilerin, son bir yıl içerisindeki banka hareketlerinde ise 25 milyon lira tutarında para akışının olduğu belirlendi.
Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'nın Polatlı ilçesinin merkez olarak alındığı Muğla, Kırıkkale, Erzurum, Sivas, Çankırı, Kastamonu ve Konya'da operasyon başlatıldı.
Operasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin aynı suçtan dolayı cezaevinde olduğu, birinin de yakın zamanda yurt dışına çıktığı öğrenildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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