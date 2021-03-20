1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynatıp dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.
 20 Mart 2021 10:48
+Aa- Yazdır
Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Facebook, İnstagram ve Twitter gibi sosyal medya siteleri üzerinden "yasal bahis" adı altında sahte kuponlar ve yüksek meblağlı banka dekontları yayınlayan şüphelilerin, bu yolla ağlarına düşürdükleri kişilere düşük miktarda ödeme karşılığında kupon satarak, yüksek meblağlarda para kazanacakları vaadinde bulundukları bilgisine ulaşıldı.

Daha sonra oynanan kuponların tuttuğunu gösteren sahte dekontlar hazırlayarak kazanılan tutarın alınabilmesi için "işlem ücreti", "vergi ücreti" ve "banka bloke ücreti" adı altında birçok kez para isteyen şüphelilerin, bu paraları yatırmayan ya da yatıracak parası kalmayan bahisçilere, sahte avukat kimliği göndererek, avukatlarının haciz ve tazminat davası açacağını söyleyerek tehditte bulundukları tespit edildi.

Şüphelilerin, son bir yıl içerisindeki banka hareketlerinde ise 25 milyon lira tutarında para akışının olduğu belirlendi.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara'nın Polatlı ilçesinin merkez olarak alındığı Muğla, Kırıkkale, Erzurum, Sivas, Çankırı, Kastamonu ve Konya'da operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin aynı suçtan dolayı cezaevinde olduğu, birinin de yakın zamanda yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, çok sayıda dijital materyal, banka kartları ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü
20 Mart 2021 11:47		 Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
20 Mart 2021 10:19
Twitter'dan siyasetçilere hakaret eden savcının telefonu bulundu
20 Mart 2021 10:13		 İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
20 Mart 2021 08:38
50'ye yakın imama senet oyunu
20 Mart 2021 08:35		 Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: 3 yaralı
20 Mart 2021 07:43
İzmir'de damat dehşetinde ölü sayısı 3'e yükseldi
19 Mart 2021 22:49		 Foça eski Belediye Başkanı Demirağ, otomobili ile takla attı
19 Mart 2021 22:42
Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi
19 Mart 2021 22:18		 Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
19 Mart 2021 20:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:47 - Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü11:46 - AK Parti Grup Başkanvekili: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceğiz11:42 - CHP, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası ataması için olağanüstü toplanıyor11:39 - MEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor11:37 - İkinci el cep telefonu tamirinde 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' zorunlu hale getirildi11:36 - Barajların doluluk oranının artması için nisan yağmurları bekleniyor
11:22 - Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Kanun' Resmi Gazete'de yayımlandı11:15 - Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı11:10 - Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti11:10 - AYM eski üyesinin 10 yıl 7 aylık hapis cezası Yargıtay'ca onandı11:00 - Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı10:59 - Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
10:58 - Hangi sınava hazırlanıyorsunuz?10:48 - Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı10:29 - Kamp ve mesire alanları için ihtiyaç olan malzemelere talep arttı10:25 - Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber10:25 - Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı
10:22 - Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
HDP hakkındaki kapatma davası hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Erzincan'da korkutan deprem
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
Kılıçdaroğlu kendisini kaçıran ülkücüyle 50 yıl sonra helalleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gıcırı bükme 1
yanlış telaffuz edilen kelimeler 2
materyal 2
salgında dışarı çıkıldığında hissedilenler 3
seni sevmiyorum 1
kırmızı kazak 4
kafese koymak 1
Çocukken takılan lakaplar 1
d vitamini eksikliği 1
mirim 2
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam