Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
|20 Mart 2021 10:59
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı, yer yer çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek.
Iğdır'da yağmur beklenen bölgede, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük sıcaklık, Erzincan'da 3, Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 6, Ardahan'da 5, Erzurum ve Kars'ta 3 derece kaydedildi.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 11, Erzurum, Ağrı ve Kars'ta 5, Ardahan'da 2 derece olacağı tahmin ediliyor.
Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 135, Sarıkamış'ta 105 ve Konaklı'da 90 santimetre ölçüldü.
Bölgede kuvvetli buzlanma, don, sis ve pus ile dik ve eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekiyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon
20 Mart 2021 10:22
|Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi
20 Mart 2021 09:20
|Erzincan'da korkutan deprem
20 Mart 2021 09:09
|Erzurum'da, güzellik salonlarında 'kontrollü normalleşme' yoğunluğu
20 Mart 2021 08:56
|Eve kapanan çocuklarda 'elektromanyetik' tehdidi
20 Mart 2021 08:24
|Salgın öğrenme kaybına neden oluyor
20 Mart 2021 08:22
|'Anlatıcı' kavgası AYM'ye taşınıyor
20 Mart 2021 08:19
|Korona uykumuzu kaçırdı
20 Mart 2021 07:40
|Z Kuşağı patron olmak istiyor
20 Mart 2021 07:25
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
20 Mart 2021 06:30