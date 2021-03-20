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Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz, hayatını kaybetti.
 20 Mart 2021 11:10
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Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Uzun yıllar Süper Lig'de maç yöneten Bülent Yavuz, FIFA kokartı taşıdı ve uluslararası maçlarda Türkiye'yi temsil etti. Merkez Hakem Kurulu başkanlığı görevinde bulunan Yavuz, federasyonda MHK danışmanı olarak da hizmetlerde bulundu.

MAÇLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK

Bülent Yavuz anısına bugün ve yarın oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı da bildirildi.
NTV
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