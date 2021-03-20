Çankaya Belediyesi'nin 'zabıta' mülakatı hukuka uygun bulunmadı
|20 Mart 2021 11:15
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- Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), zabıta memurluğu mülakat sınavında elenen adayın yeniden sınava alınması yönünde tavsiye kararı verdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanı 84 olan bir aday, Çankaya Belediyesinin zabıta kadrosuna başvurdu.
Uygulama sınav puanı 100 olmasına rağmen mülakatta 14 puan alarak elenen aday, sorulan sorulara doğru cevap vermesine rağmen elendiğini belirterek, mağduriyetinin giderilmesi için KDK'ye başvuruda bulundu.
Başvuruyu inceleyen KDK, Çankaya Belediyesinden görüş talep etti. Belediye, sınavın sözlü olması sebebiyle bir cevap anahtarı oluşturulmadığını, nihayetinde sınav sonucu ortalaması 57 olan adayın 60 puanın altında kalarak kontenjana giremediğini bildirdi.
İncelemenin ardından KDK, başvurucunun sözlü sınava yeniden alınması ve idarenin adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirleri alması yönünde Çankaya Belediye Başkanlığına tavsiye kararı verdi.
- Karardan
Kararda, komisyon üyelerinin adaylar için verdiği puanı gösteren bir çizelgenin olduğu ancak üyelerin her aday için ayrı değerlendirmelerini ve hangi notu takdir ettiğini gerekçeleriyle gösteren herhangi bir tutanağın mevcut olmadığı, adaylara sorulacak soruların önceden belirlenmediğinin tespit edildiği belirtildi.
Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sözlü sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönünden denetime imkan tanıyacak şekilde yapılması gerektiği, bunun hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğu vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:
"Başvuranın katılmış olduğu sözlü sınava dair soru ve cevapların kayıt altına alınmaması nedeniyle, komisyon üyelerince takdir edilen notların gerekçesiyle ortaya konulmadığı anlaşıldığından ve sözlü sınavda başarısız sayılma işleminin yargısal denetimini sağlayacak altyapının tüm unsurlarıyla idare tarafından oluşturulmadığından sözlü sınavın yapılışı ile ilgili hukuka uygunluk tespit edilememiştir. Dolayısıyla, başvuranın sözlü sınavda başarısız sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunamadığından, başvuranın yeniden sözlü sınava alınmasına ve idarenin bundan sonra düzenleyeceği sözlü sınavlar öncesinde bilgi sorularını, bunlara ait cevap anahtarlarını hazırlaması, sınavlara giren adaylara verilen puanların gerekçelerini ortaya koyacak tedbirler alması yönünde tavsiye kararı verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır."
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