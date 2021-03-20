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Barajların doluluk oranının artması için nisan yağmurları bekleniyor

Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı, 17 Mart itibarıyla yüzde 10,1 olurken, İstanbul için yüzde 62,8, Bursa için 35,4 seviyesinde gerçekleşti ve geçen yılın altında kaldı- İzmir'de barajlardaki doluluk oranı ise yüzde 64,2 ile geçen seneki seviyenin üzerine çıktı
 20 Mart 2021 11:36
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Barajların doluluk oranının artması için nisan yağmurları bekleniyor

- Kış mevsiminde yağışlar istenilen seviyede olmayınca, Ankara, İstanbul ve Bursa'da içme suyu barajlarında doluluk oranları, 17 Mart itibarıyla geçen yılın altında kaldı.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranının yüzde 10,1 seviyesinde olduğu hesaplandı. Söz konusu oran, geçen yıl aynı tarihte yüzde 21,8 olarak kaydedildi.

Ankara'ya su temin eden barajların toplam rezervuar hacmi yaklaşık 1,6 milyar metreküp olduğundan, aktif doluluk oranı düşük görünse de içme suyu maksatlı barajlarda bulunan kullanılabilir su miktarı halihazırda 142,5 milyon metreküp olarak görünüyor.

İstanbul'a içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 62,8 seviyesinde gerçekleşirken, geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 65 olarak kaydedildi. İstanbul'a içme suyu temin eden barajlarda halihazırda yaklaşık 550 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

İzmir'de içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 64,2 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl bu oran yüzde 55 olarak hesaplanmıştı. İzmir'e içme suyu temin eden barajlarda yaklaşık 192 milyon metreküp kullanılabilir su yer alıyor.

Bursa'da ise içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 35,4 seviyesinde. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 36 seviyesinde yer aldı. Söz konusu barajlarda 23,1 milyon metreküp kullanılabilir su bulunuyor.

İşletmede olan 263 sulama maksatlı barajda aktif doluluk oranı yüzde 38,8 olarak hesaplandı. Geçen yıl aynı tarihte bu oran yüzde 45,7 olarak kaydedildi.

Enerji maksatlı işletmede olan 138 barajda ise aktif doluluk oranı geçen yıl yüzde 41,9'ken bu yıl 36,9 oldu.

İşletmede olan 100 içme suyu maksatlı barajda aktif doluluk oranı ise geçen yıl yüzde 53 iken bu yıl yüzde 46 olarak hesaplandı.
Anadolu Ajansı
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