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CHP, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası ataması için olağanüstü toplanıyor

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün saat 12.00'de Merkez Yönetim Kurulu, 13.00'te Parti Meclisi toplantısı yapılacak- Toplantılarda Merkez Bankası'ndaki görev değişimi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararı değerlendirilecek
 20 Mart 2021 11:42
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CHP, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası ataması için olağanüstü toplanıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) bugün olağanüstü toplanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK saat 12.00'de, PM ise 13.00'te parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.
Anadolu Ajansı
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