CHP, İstanbul Sözleşmesi ve Merkez Bankası ataması için olağanüstü toplanıyor

SELÇUK, UZAKTAN EĞİTİMİN KALBİ 'EBA KONTROL MERKEZİ'NDE AA'YA KONUŞTU: illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin kalbi "EBA Kontrol Merkezi"nde AA'ya konuştu: - "KKTC'nin ardından EBA'nın kullanımı için Azerbaycan ile de bir çalışma içindeyiz. Kosova'dan da talep var. EBA artık yurt dışındaki Türklerin de hizmetinde olacak" - "20 milyara yakın tıklanma sayısıyla eğitim kategorisinde dünya birincisi olan EBA internet platformunda 1900'den fazla ders ve 60 binin üzerinde zengin ve güvenilir içerik, 10 binden fazla kitap ve 240 binden fazla soru öğretmen ve öğrencilerin kullanımına sunuldu" - "Şu ana kadar 700 bine yakın tableti öğrencilerimize ulaştırdık, bu sayıyı artırmak için uğraşıyoruz" - "(Uzaktan eğitime geçiş süreci) İnanılmaz bir uykusuzluk içerisinde geçen bir dönem. Herkesi arıyorum, gece 02.00, 03.00, 04.00'te mesaj gönderiyorum. Uyumayan ve uyutmayan bir pozisyona döndük. O süreçte arkadaşlar olağanüstü bir çaba gösterdiler. Türkiye bir iş birliği içerisinde uzaktan eğitimi hayata geçirdi"