AK Parti Grup Başkanvekili: Kadına yönelik şiddetle mücadeleye devam edeceğiz
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kadınların haklarını, hukuklarını korumaya, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
|20 Mart 2021 11:46
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Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 1982 Anayasası'na göre ailenin, toplumunun temeli olduğunu, devletin, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ana ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu anımsattı.
Kadınları, çocukları ve aileleri koruyacaklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "Kadınlarımızın haklarını, hukuklarını korumaya, kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye kesin bir kararlılıkla devam edeceğiz. Kadını, erkeği, çocuğu ile mutlu ve huzurlu ailesiyle millet-devlet kaynaşmasıyla daha huzurlu daha özgür daha güvenli ve daha müreffeh bir Türkiye'yi hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
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