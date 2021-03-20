Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Ordu'da taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi öldü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.
|20 Mart 2021 11:47
|+Aa- Yazdır
Ordu'nun Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren taş ocağında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi'ndeki taş ocağında çalışan Emir Menteş (48), taş kırma makinesine sıkıştı.
Olay yerinde ölen Menteş'in cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesine gönderildi.
Taş ocağında kısa süre önce işe başlayan Menteş'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı
20 Mart 2021 10:48
|Adana'da doktor, hastalarını tefeci şebekesine yönlendirmiş
20 Mart 2021 10:19
|Twitter'dan siyasetçilere hakaret eden savcının telefonu bulundu
20 Mart 2021 10:13
|İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
20 Mart 2021 08:38
|50'ye yakın imama senet oyunu
20 Mart 2021 08:35
|Yolcu otobüsü arızalanan kamyona çarptı: 3 yaralı
20 Mart 2021 07:43
|İzmir'de damat dehşetinde ölü sayısı 3'e yükseldi
19 Mart 2021 22:49
|Foça eski Belediye Başkanı Demirağ, otomobili ile takla attı
19 Mart 2021 22:42
|Ambulansın çarptığı engelli şahıs metrelerce sürüklendi
19 Mart 2021 22:18
|Gölette kaybolan gençlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
19 Mart 2021 20:24