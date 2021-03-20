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Yalova'da 3 kuşak öğretmen aynı okulda görev yapıyor

Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Aydınoğlu:- "Nihat Bey benim, Sezgin Bey ise Nihat Bey'in öğrencisi. Dolayısıyla üç kuşak, yani öğrencim ve öğrencimin öğrencisiyle aynı okulda görev yapıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk"- Coğrafya öğretmeni Nihat Çelik:- "Öğrencinizin başarılı olması, bir yerlere gelmesi mutlu ediyor"
 20 Mart 2021 12:10
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- Yalova Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adnan Aydınoğlu, 27 yıl önce okuttuğu öğrencisi ve öğrencisinin yetiştirdiği öğretmen ile aynı okulda görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kaşgarlı Mahmut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu yıl okula müdür olarak atanan Aydınoğlu, öğretmen olarak görevlendirilen Sezgin Altınel ve 3 yıldır görevli coğrafya öğretmeni Nihat Çelik'in ilginç buluşmasına şahit oldu.

Okula müdür olarak geldiğinde, öğrencisi Çelik'i karşısında coğrafya öğretmeni olarak gören Aydınoğlu, verdiği emeklerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Aydınoğlu, radyo televizyon alanı öğretmeni Sezgin Altınel'in de öğrencisinin öğrencisi olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı.

Adnan Aydınoğlu, AA muhabirine, 1997 yılında öğrencisi Nihat Çelik'i mezun ettiğini, 2001 yılında ise Yalova'ya coğrafya öğretmeni olarak atandığını öğrendiğinde çok mutlu olduğunu söyledi.

Öğrencisiyle 2021 yılından itibaren aynı okulda görev yapmaya başladığında da çok sevindiğini dile getiren Aydınoğlu, "Öğrencimin, okulda öğretmen olan Sezgin Altınel'in öğretmeni olduğunu da duyduğumda çok sevindim. Şimdi üç kuşak beraber görev yapmak bizim için çok farklı bir mutluluk. Nihat ve Sezgin beyin aralarında yapı olarak pek bir fark yok. İkisi de mesleğini seven, işini doğru yapan insanlar. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak son derece güzel bir duygu. Nihat Bey benim, Sezgin Bey ise Nihat Bey'in öğrencisi. Dolayısıyla üç kuşak, yani öğrencim ve öğrencimin öğrencisiyle aynı okulda görev yapıyoruz. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk." diye konuştu.

-"Öğrencinizin başarılı olması, bir yerlere gelmesi mutlu ediyor"

Coğrafya öğretmeni Nihat Çelik ise şu an okul müdürü olan Aydınoğlu'nun 1994 yılında öğrencisi olduğunu ve 3 yıllık öğrencilik yaşantısında kendisinden çok şey öğrendiğini anlattı.

Öğretmeniyle irtibatı hiç koparmadığını ve 2001 yılında Yalova'ya öğretmen olarak atandığını anlatan Çelik, 2 yıl önce de mevcut okulda göreve geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sezgin, Şehit Osman Altunkuyu Anadolu Lisesinde öğretmenlik ve idarecilik yaptığım dönemde öğrencimdi. Şimdi okulumuzda birlikte çalışmaya başladık. Üç kuşak bir arada çalışmak çok güzel bir şey. Bir öğrencinizin başarılı olması, bir yerlere gelmesi mutlu ediyor. Öğrencisinin 20 yıldır öğretmenlik yapıyor olması Adnan Hocamızİı da mutlu etmiş oluyor. Emeklerinin boşa gitmediğini görmüş oluyor."

- "Böylece üç nesil bir araya gelmiş olduk"

Öğretmeni ve onun öğretmeni olan okul müdürü ile aynı okulda görev aldığı için mutlu olduğunu anlatan Sezgin Altınel de 3 yıl önce okulda usta eğitici olarak çalışmaya başladığını ifade etti.

Bu yıl sözleşmeli radyo televizyon alanı öğretmeni olarak görevlendirmesinin yapıldığını aktaran Altınel, şu ifadeleri kullandı:

"Ben başladıktan bir yıl sonra Nihat Çelik hocam, coğrafya öğretmeni olarak okulumuza atandı. Kendisi, lise son sınıfta okurken öğretmenimdi. Ondan sonra da okul müdürü değişikliği yapılmasıyla Adnan Aydınoğlu okulumuza müdür olarak geldi. Gelmesiyle birlikte Nihat hocamın öğretmeni olduğunu öğrendim. Böylece üç nesil bir araya gelmiş olduk. Zaten öğrencilik dönemimden beri Nihat hocam örnek aldığım öğretmenlerimden biriydi. Nihat hocam için de müdürümüz Adnan hocamız örnek aldığı bir kişilik. Dolayısıyla ben hocamın hocasıyla da tanışmış ve görev yapma fırsatı bulmuş oldum." şeklinde konuştu.

Altınel, bu tür bir şansın az kişiye denk gelebileceğini söyledi.

Öğrenciler de aynı okulda görev yapan üç kuşağın kendilerine örnek olduğunu dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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