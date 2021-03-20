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İzmir'deki depremde ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak

Deprem sonrası yaklaşık 100 binanın acil olarak yıkıldığı 7 bölgede yeni inşaatların yapımına başlanırken yıkım tebligatı gönderilen 488 binadan da yaklaşık 100'ünde çalışmalar başladı- İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak:- "Bayraklı Şehir Hastanesi yanında bulunan rezerv alanda ilk etap ihalemizi 397 konut olarak yaptık, bu ay itibarıyla orada 3 bin 500 konutun daha yapım ihalesine çıkacağız"
 20 Mart 2021 11:39
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İzmir'deki depremde ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak

- İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ve Bornova'daki proje alanları dışında ağır hasar gören 488 binanın daha yıkım işlemine başlandı.

Depremin ardından 215 bin binada hasar tespit işlemi gerçekleştirilen kentte, 680 ağır ve 800 orta hasarlı binayla ilgili yürütülen yıkım ve güçlendirme çalışmaları devam ediyor.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 100'e yakın binanın yıkımının tamamlanmasının ardından söz konusu alanlarda yeni yapılar için inşaat süreci başladı.

Diğer ağır hasarlı binalardan 488'i için de yıkım tebligatları hak sahiplerine ulaştı. Yıkım ruhsatı alınan yaklaşık 100 binada tahliye işlemleri tamamlandı. Yıkımı tamamlanan binaların bulunduğu alanlarda da enkaz kaldırma işlemlerinin ardından yeni inşaatlar yükselecek.

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömer Albayrak, AA muhabirine, depremin üzerinden 5 ay gibi bir süre geçmesine rağmen yıkım çalışmalarında hızlı şekilde yol alındığını söyledi.

Ağır hasar tespit edilen binalardan ruhsat işlemleri tamamlananların yıkımına başlandığını, bu kapsamda yaklaşık 100 binada çalışmanın devam ettiğini belirten Albayrak, "Bunların dışında binalarını yıkmak istemeyen vatandaşlarımız için önümüzdeki günlerde valiliğimiz ihaleye çıkarak bu binaların yıkılmasını sağlayacak." dedi.

İlçe belediyelerinden yıkım ruhsatlarını bir an önce vermelerini beklediklerini, çünkü ağır hasarlı binalar arasında tehlike arz eden yapılar bulunduğuna dikkati çeken Albayrak, orta hasarlı binaların da bir yıl içinde güçlendirilmemesi durumunda ağır hasarlı kabul edileceği ve yıkım işlemlerinin başlatılacağını anlattı.

Albayrak, hak sahiplerinin mağdur olmaması için çalışma yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bütün proje alanlarında inşaatlar başladı. Bayraklı Şehir Hastanesi yanında bulunan rezerve alanda ilk etap ihalemizi 397 konut olarak yaptık, bölgede çalışmalar başladı. Bu ay itibarıyla orada 3 bin 500 konutun daha yapım ihalesine çıkacağız."

Vatandaşların yıkımını üstlendiği binalarla ilgili inşaat işine bakanlığın karışmadığını ancak hak sahiplerine rezerv alanda yapılacak konutlardan verileceğini bildiren Albayrak, isteyenlerin kendi arazilerinde de inşaatlarını yapabileceğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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