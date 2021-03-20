Reform paketiyle faizsiz finans sistemi güçlenecek

- Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin faizsiz finans sistemini güçlendireceğini belirterek, reformların Türkiye'nin bölgesel bir finans merkezi olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde uzun süredir üzerinde çalışılan, makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik paket Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandı.

Makroekonomik alanda "kamu maliyesi", "fiyat istikrarı", "finansal sektör", "cari açık", "istihdam" ve "yapısal politikalar" başlıklarını kapsayan reformlar; yapısal alanda ise "kurumsal yönetişim", "yatırımların teşvik edilmesi", "iç ticaretin kolaylaştırılması", "rekabet" ile "piyasa gözetimi ve denetimi" temelinde oluşturuldu.

Reformların "faizsiz finans sisteminin güçlendirilmesi" başlığında ise; Faizsiz Finans Kanununun çıkarılacağı, Merkezi Danışma Kurulu oluşturulacağı, "katılım finansı derecelendirme" sisteminin hayata geçirileceği ve katılım finans tahkim mekanizmasının kurulacağı belirtildi.

- "Reformlar genel olarak ihtiyaçlara yanıt veriyor"

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları"na ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, reform paketinin çok kapsamlı ve detaylı olduğuna işaret ederek, reformların genel olarak ihtiyaçlara yanıt verdiğini söyledi.

Her 3 ayda bir gerçekleştirilecek reform takip toplantılarıyla programın uygulama başarısının değerlendirilmesinin önemine değinen Akyüz, performans kriterlerinin belirlenmesinin ve reformların takvime bağlanmasının ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.

Akyüz, reformlarla faizsiz finans sisteminin güçleneceğine işaret ederek, "Katılım bankacılığı, sigortacılığı ve diğer faizsiz finansal faaliyetleri tek çatı altında düzenleyecek Katılım Finans Kanunu'na ihtiyaç duyuluyordu. Bu kanun, faizsiz finans ekosistemini geniş halk kesimlerine taşıyacağını düşünüyorum. Bu anlamda hazırlıkların da olduğunu biliyoruz." dedi.

Akyüz, katılım bankacılığı faaliyetlerinin meslek ilke ve standartlarına uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak üzere TKBB nezdinde Danışma Kurulunu oluşturduklarını hatırlatarak, reformlarda oluşturulacağı ifade edilen uluslararası standartlarda Merkezi Danışma Kurulunun faizsiz finans kuruluşlarının tamamına hizmet edeceğini kaydetti.

Merkezi Danışma Kurulu ile faizsiz finansın ilkeleri kapsamında standartların belirleneceği ifade eden Akyüz, Ortadoğu'da birçok ülkenin benzer kurum ve kuruluşlara sahip olduğu bilgisini paylaştı.

- "Mevcut finansal sistemle rekabet edebilir hale gelmeliyiz"

Osman Akyüz, İstanbul Finans Merkezi (İFM) kapsamında oluşturulacak "Tahkim Merkezi"nin katılım finansla ilgili anlaşmazlıkların mahkemeye gitmeden hızlı çözülmesine yardımcı olacağını işaret etti.

İFM'de finansal teknolojilere (FinTech) ağırlık verilecek olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Akyüz, şunları kaydetti:

"Görünen o ki, burada amaçlanan İstanbul'u faizsiz finansın merkez haline getirmek. Yabancı sermaye buraya gelsin. Uluslararası anlaşmalarda tıpkı Londra tahkim merkezleri gibi tanınsın, bilinsin. İstanbul zaten Türkiye'mizin finans merkezi. Bu tür yapıları gerçekleştirmek, geliştirmek ise uluslararası tanınırlığı artırır. Bunun için düzenlemelere ihtiyaç var. Uluslararası finans merkezi kanunu da çıkacak, bu konuda çalışma da var. Önemli olan bu finans hizmetlerinin kolay ve daha ucuz yapılması.

Bizim aslında öncelikli bölgesel finans merkezi hedefini öncelememiz lazım Bu bölgede, Balkanlar ile Ortadoğu bölgesinde biz merkez ülke konumundayız. Bunu biraz daha geliştirmemiz lazım. Reformlar; gerek bölgesel finans merkez olmamıza gerek uluslararası arenaya açılmamıza ve küresel bir merkeze dönüşmemiz konusunda bize destek olacak. Çünkü, Türkiye, finansal açıdan, ekonomi açısından, güvenilir alan olmasından dolayı zaten bu bölgenin en gelişmiş ülkesi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizsiz finans sisteminin önünü açtığını dile getiren Akyüz, "Sistem rüştünü ispat edebilmeli. Sektöre gönül vermiş herkesin çok gayret etmesi gerekiyor. Bizim bu sistemi kendi ayakları üzerinde durabilecek bir hale taşımamız gerekiyor. Memlekete lafın ötesinde somut katkı sunmamız lazım. Emekleme safhasını geçtik, bu işi büyütmek mecburiyetindeyiz. Mevcut finansal sistemle rekabet edebilir hale getirmeliyiz. Sistemin yaşaması için de rekabet edebilmesi lazım." ifadelerini kullandı.