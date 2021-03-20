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Diyarbakır'daki ev yangınında ölen 70 yaşındaki kadının cinayet zanlısı yeğeni çıktı
Ergani ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 70 yaşındaki kadının yeğeni, cinayet zanlısı olarak tutuklandı.
|20 Mart 2021 12:53
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Alınan bilgiye göre, 17 Mart'ta Adnan Menderes Mahallesi Toplu Konut'ta bir evde çıkan ve 70 yaşındaki Havva Yılmaz'ın ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yılmaz'ın kolunda bulunan hasır altın bileziğin kayıp olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yangının Yılmaz'ın yeğeni A.G. tarafından çıkarıldığı ve çaldığı altın bileziği Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki bir kuyumcuya sattığı tespit edildi.
Gözaltına alınan A.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
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