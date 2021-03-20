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14 il müftüsü değişti

İl Müftüleri Atama Kararları, Resmi Gazete'nin 20 Mart 2021, 31429 Sayı ve 2021/140 Karar Sayısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.
 20 Mart 2021 13:17
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14 il müftüsü değişti

İl Müftüleri Atama Kararları, Resmi Gazete'nin 20 Mart 2021, 31429 Sayı ve 2021/140 Karar Sayısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

Buna göre;

31429 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;

Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral görevden alınmış, Giresun İl Müftülüğüne, Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan,

Balıkesir İl Müftülüğüne, Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç,

Kahramanmaraş İl Müftülüğüne, Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin,

Iğdır İl Müftülüğüne, İrfan Açık,

İzmi İl Müftülüğüne, Yozgat İl Müftüsü Salih Sezik,

Yozgat il Müftülüğüne, Ali Gülden,

Antalya İl Müftülüğüne, Nazif Fethi Yalçınkaya,

Şanlıurfa İl Müftülüğüne, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan,

Şırnak İl Müftülüğüne, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan,

Karaman İl Müftülüğüne, Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz,

Hakkari İl Müttülüğüne, Karaman İl Müftüsü Mehmet Lütfi Ketenci,

Bolu İl Müftülüğüne, Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu,

Osmaniye İl Müftülüğüne Ali Çakmak atandı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Konya İl Müftülüğüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38. maddesi ile 3 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Doç. Dr. Ali Göle görevlendirildi.
Memurlar.Net
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