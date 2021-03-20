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'Haftanın sahtekarı' sözüne 150 bin lira tazminat cezası

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Yeni Malatyasporlu Adem Büyük'e hakaret ettiği gerekçesiyle 150 bin lira manevi, 2 bin 180 lira adli para cezasına mahküm edildi.
 20 Mart 2021 13:20
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'Haftanın sahtekarı' sözüne 150 bin lira tazminat cezası

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki kaptanı Adem Büyük, bir televizyon programında kendisine yönelik hakaret ettiği iddiasıyla gazeteci yazar Hıncal Uluç hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu.

Adem Büyük ayrıca avukatları Mehmet Şahin ve Mehmet Erbaş aracılığıyla Hıncal Uluç hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Malatya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada Uluç, 150 bin lira manevi tazminata mahküm edildi.

Adem Büyük'ün avukatı Mehmet Şahin, müvekkiline yönelik hakaretin cezasız kalmadığını belirterek, "Adem Büyük'e karşı Hıncal Uluç tarafından gerek canlı yayın gerekse gazetede yapılan hakaretlere sessiz kalamadık ve suç duyurusunda bulunduk. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucu dava açılmış ve Hıncal Uluç'un hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan, eylemlerinden dolayı hakaret suçundan 5. Asliye Ceza mahkemesi tarafından cezalandırılmıştır. Ayrıca hakaretten dolayı tazminat davası açılmış, mahkeme tarafından 150 bin lira manevi tazminat davasına hükmedilmiştir. Yerel mahkemece verilen karara Hıncal Uluç avukatı tarafından itiraz edilmiş ve dosya Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir."
Memurlar.Net
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