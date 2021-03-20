Başkan değişimi sonrasında Dolar/TL paritesi yükseldi
Faiz artışı sonrasında Cuma günü itibariyle 7,2 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL paritesi, Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınması sonrasında uluslararası piyasalarda 7,37 seviyesine yükseldi.
|20 Mart 2021 13:33
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Merkez Bankasının, faizleri 2 puan artırması sonrasında, dolar Perşembe günü 7,3 TL, Cuma günü ise 7,2 TL seviyesine kadar gerilemişti.
Ancak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrasında, Türk piyasaları kapalı olmasına rağmen, uluslararası piyasalarda dolar 7,37 TL seviyesine yükseldi.
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