1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen eski Danıştay üyesi Kasım Davas, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla Ankara'da yakalandı.
 20 Mart 2021 14:01
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

"Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Davas'ın, Çankaya ilçesinde lüks bir sitede saklandığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT'in söz konusu adrese ortak düzenlediği operasyonda, Davas aracıyla kaçmaya çalışırken sitenin girişinde gözaltına alındı.

FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık'ın, ifadesinde Davas'ın örgütün sözde "Trabzon yargı ve kaymakamlar imamı" olduğunu belirterek, "Kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştirdiği" şeklinde beyanda bulunduğu belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi
20 Mart 2021 14:25		 AYM eski üyesinin 10 yıl 7 aylık hapis cezası Yargıtay'ca onandı
20 Mart 2021 11:10
Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında olan 6 şüpheli yakalandı
20 Mart 2021 10:25		 İzmir'de terör örgütü PKK operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
20 Mart 2021 10:01
Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
20 Mart 2021 10:00		 Mardin merkezli 6 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 26 şüpheli yakalandı
20 Mart 2021 09:31
PKK Suriye'de 2 ayda 4 bin genci kaçırdı
20 Mart 2021 06:15		 Kocaeli'de FETÖ'den gözaltına alınan 9 zanlı hakkında adli kontrol
19 Mart 2021 14:30
Balıkesir'de PKK'ya finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 14 zanlı yakalandı
19 Mart 2021 14:15		 Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
19 Mart 2021 13:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Bakan Soylu'dan 'İstanbul sözleşmesi' açıklaması15:15 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında15:14 - Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor15:12 - Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası14:57 - 'Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik'14:54 - Erdoğan'ın Putin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu
14:48 - Erbakan'dan Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek14:38 - Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz14:36 - Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti14:35 - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor14:25 - TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi14:11 - Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor
14:01 - FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı13:33 - İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti13:33 - Başkan değişimi sonrasında Dolar/TL paritesi yükseldi13:20 - Sahte vekaletle sigorta şirketlerini dolandırmıştı, 37,5 yıla kadar hapsi istendi13:20 - 'Haftanın sahtekarı' sözüne 150 bin lira tazminat cezası
13:17 - 14 il müftüsü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sadece erkeklerin yapabildiği hareketler 7
Müdara 1
tatanka 1
Solyanka 1
nazende 1
materyal 2
d vitamini eksikliği 1
eşkal 2
sayman 1
dest kelimesi 4
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam