1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı ve kaybolduğu öne sürülen sığınmacının bulunması için çalışmalara devam ediliyor.
 20 Mart 2021 14:11
+Aa- Yazdır
Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor

Sahil Güvenlik ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları gece boyunca devam etti. Sığınmacıların bulunduğu Boğaz Adası'nın yanı sıra Fener Adası ve Ayasandra mevkisinde de çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Diğer yandan dün kurtarılan sığınmacılardan 2'sinin tedavisinin hastanede devam ettiği, 1'inin ise taburcu olduğu öğrenildi.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında dün sabah saatlerinde bir grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Bulunamayan 1 sığınmacı için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın sahil güvenlik birimlerince elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darbedilerek denize atıldığı kaydedilen sığınmacıların Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldığı anların görüntüsünü paylaşmıştı.

Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 2 gün önce yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını ifade etmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında
20 Mart 2021 15:15		 Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
20 Mart 2021 15:14
Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz
20 Mart 2021 14:38		 Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
20 Mart 2021 14:35
'Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız'
20 Mart 2021 13:11		 Bayburt'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
20 Mart 2021 12:11
İzmir'deki depremde ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak
20 Mart 2021 11:39		 Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
20 Mart 2021 10:59
Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon
20 Mart 2021 10:22		 Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi
20 Mart 2021 09:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Bakan Soylu'dan 'İstanbul sözleşmesi' açıklaması15:15 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında15:14 - Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor15:12 - Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası14:57 - 'Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik'14:54 - Erdoğan'ın Putin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu
14:48 - Erbakan'dan Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek14:38 - Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz14:36 - Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti14:35 - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor14:25 - TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi14:11 - Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor
14:01 - FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı13:33 - İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti13:33 - Başkan değişimi sonrasında Dolar/TL paritesi yükseldi13:20 - Sahte vekaletle sigorta şirketlerini dolandırmıştı, 37,5 yıla kadar hapsi istendi13:20 - 'Haftanın sahtekarı' sözüne 150 bin lira tazminat cezası
13:17 - 14 il müftüsü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
taman 3
antioksidan 1
tatanka 1
kumanya 1
sabah saatlerindeki kuş sesi güzelliği 3
naci ağbal'ın görevden alınması 4
sadece erkeklerin yapabildiği hareketler 7
eşkal 2
Solyanka 1
gerginlik 1
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam