Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor
|20 Mart 2021 14:35
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 565. gününde sürüyor.
Batman'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yunus için İl Başkanlığı önüne gelen anne Remziye Yenidoğan, oturma eylemini başlatan annelerden cesaret aldığını, böylelikle eyleme dahil olduğunu söyledi.
Diğer annelerle aynı acıyı yaşadığını dile getiren Yenidoğan, şöyle devam etti:
"Hepimiz HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü HDP kapatılmazsa nice annelerin canı yakılacak, nice anneler ağlayacak, evlat acısı çekecek. Demek ki bu HDP'liler annelere de değer vermiyor. Çünkü bize değer vermiş olsaydılar bugün bu anneler bu acıyı çekmezdi. Biz anneler, çocuk doğurup büyüterek bir suç mu işledik? HDP kapatılmayana kadar nice insanlar acı çeker. Nice anne ve babalar ağlar."
Evladının üzüntüsünden kendisinde oluşan birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldığını anlatan Yenidoğan, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.
Yenidoğan, "Evladımın gelmesini istiyorum. Oğlum için üzülen, ağlayan benim. Onlar üzülseydiler onu götürüp dağa, kurşunların önüne atmazdı." diye konuştu.
Bitlis'ten oğlu Faruk için evlat nöbetine devam eden baba Fadıl Kılıç da 565 gündür eylemlerini sürdürdüklerini anımsattı.
Kılıç, "Bunlar Kürt'ü savunmuyor, tam tersine Kürt'ün düşmanıdır. Kürt'ün evini yakan, milleti sokağa çağıran, çocukları dağa satan HDP. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.
HDP'lilere siyaset yasağı getirilmesini isteyen Kılıç, "Önemli olan kökünü kazımaktır, ortadan silmektir. HDP kapatılırsa yerine 'B' açılırsa yine buradayız." ifadesini kullandı.
"HDP orayı çok şerefli bir yol görüyorsa kendi çocuklarını göndersin." diyen Kılıç, oğluna "Gel, yanlış bir yoldasın." çağrısında bulundu.
Kılıç, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.
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