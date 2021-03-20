1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Anne Remziye Yenidoğan:- "Evladımın gelmesini istiyorum. Oğlum için üzülen, ağlayan benim. Onlar üzülseydiler onu götürüp dağa, kurşunların önüne atmazdı"- Baba Fadıl Kılıç:- "HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz"
 20 Mart 2021 14:35
+Aa- Yazdır
Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 565. gününde sürüyor.

Batman'dan 17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yunus için İl Başkanlığı önüne gelen anne Remziye Yenidoğan, oturma eylemini başlatan annelerden cesaret aldığını, böylelikle eyleme dahil olduğunu söyledi.

Diğer annelerle aynı acıyı yaşadığını dile getiren Yenidoğan, şöyle devam etti:

"Hepimiz HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Çünkü HDP kapatılmazsa nice annelerin canı yakılacak, nice anneler ağlayacak, evlat acısı çekecek. Demek ki bu HDP'liler annelere de değer vermiyor. Çünkü bize değer vermiş olsaydılar bugün bu anneler bu acıyı çekmezdi. Biz anneler, çocuk doğurup büyüterek bir suç mu işledik? HDP kapatılmayana kadar nice insanlar acı çeker. Nice anne ve babalar ağlar."

Evladının üzüntüsünden kendisinde oluşan birçok hastalıkla mücadele etmek zorunda kaldığını anlatan Yenidoğan, sonuna kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Yenidoğan, "Evladımın gelmesini istiyorum. Oğlum için üzülen, ağlayan benim. Onlar üzülseydiler onu götürüp dağa, kurşunların önüne atmazdı." diye konuştu.

Bitlis'ten oğlu Faruk için evlat nöbetine devam eden baba Fadıl Kılıç da 565 gündür eylemlerini sürdürdüklerini anımsattı.

Kılıç, "Bunlar Kürt'ü savunmuyor, tam tersine Kürt'ün düşmanıdır. Kürt'ün evini yakan, milleti sokağa çağıran, çocukları dağa satan HDP. HDP'den evlatlarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı alıncaya kadar buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu.

HDP'lilere siyaset yasağı getirilmesini isteyen Kılıç, "Önemli olan kökünü kazımaktır, ortadan silmektir. HDP kapatılırsa yerine 'B' açılırsa yine buradayız." ifadesini kullandı.

"HDP orayı çok şerefli bir yol görüyorsa kendi çocuklarını göndersin." diyen Kılıç, oğluna "Gel, yanlış bir yoldasın." çağrısında bulundu.

Kılıç, oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında
20 Mart 2021 15:15		 Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor
20 Mart 2021 15:14
Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz
20 Mart 2021 14:38		 Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor
20 Mart 2021 14:11
'Önümüzdeki 4 gün sıra dışı meteorolojik olaylar yaşayacağız'
20 Mart 2021 13:11		 Bayburt'ta karda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
20 Mart 2021 12:11
İzmir'deki depremde ağır hasar gören 488 bina daha yıkılacak
20 Mart 2021 11:39		 Doğu Anadolu'daki 4 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor
20 Mart 2021 10:59
Türk doktorlardan hayat kurtaran operasyon
20 Mart 2021 10:22		 Faytonlar kalktı, atların çilesi bitmedi
20 Mart 2021 09:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Bakan Soylu'dan 'İstanbul sözleşmesi' açıklaması15:15 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında15:14 - Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor15:12 - Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası14:57 - 'Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik'14:54 - Erdoğan'ın Putin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu
14:48 - Erbakan'dan Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek14:38 - Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz14:36 - Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti14:35 - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor14:25 - TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi14:11 - Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor
14:01 - FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı13:33 - İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti13:33 - Başkan değişimi sonrasında Dolar/TL paritesi yükseldi13:20 - Sahte vekaletle sigorta şirketlerini dolandırmıştı, 37,5 yıla kadar hapsi istendi13:20 - 'Haftanın sahtekarı' sözüne 150 bin lira tazminat cezası
13:17 - 14 il müftüsü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nazende 1
mirim 2
devlet övünç madalyası 1
türk yıldızları 1
durulmak 1
Yüzünüze güller 1
deşt 2
kekre 1
materyal 2
alim 2
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam