Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. "Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden sütlaç ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı baklava" diyen Milor, şöyle sordu: "Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Tekrar vurgulayalım. Sadece birini ısmarlayabiliyoruz. Sütlaç içinde baklava ısmarlamak da yasak.

ANKET! Bir lokantada güzel bir yemeğin ardından elinize tatlı menüsünü aldınız. Sadece iki tatlı var: Sütlü tatlıların en bilinenlerinden SÜTLAÇ ve şerbetli tatlıların olmazsa olmazı BAKLAVA. Sadece birini ısmarlayabilirsiniz. Genelde eğiliminiz hangisini ısmarlamak olurdu? Vedat Milor (@vedatmilor) March 19, 2021