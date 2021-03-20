Erbakan'dan Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi kararını çok yerinde, hayırlı ve geç kalınmış bir adım olarak değerlendirdi.

Erbakan, yazılı açıklamasında, iktidarın, İstanbul Sözleşmesi yanlışında ısrar etmekten vazgeçmesinin olumlu bir karar olduğunu ifade etti. Aile kurumuna zarar veren yasaların ıslah edilmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, "Aile yapımızı, yeni nesillerimizi tehdit eden bu sinsi sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çıkılmış olmasını, çok yerinde, hayırlı ve geç bile kalınmış bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için "batı dayatması" kanunlara ihtiyaç olmadığını belirten Erbakan, "Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, kadına yönelik şiddetin 10 kat artması da bunun en açık göstergesidir. Aile yapımızı ve kadınlarımızı korumak ve yüceltmek için gereken her türlü değer ve prensip, aziz milletimizin tarihinde, kültüründe, bizim kendi medeniyetimizde zaten mevcuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Parti olarak sözleşmeye karşı olduklarını hatırlatan Erbakan, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.