1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası

Ankara'da spor salonu çalışanlarının beslediği gebe kediye iş yerinin önünde eliyle vurup, çanta fırlatan kadının S.B. (45) olduğu belirlendi. Gözaltına alınıp serbest bırakılan S.B.'ye bin 33 TL para cezası uygulanırken, 'mala zarar verme' suçundan da soruşturma başlatıldı. S.B. ifadesinde "Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum" dedi.
 20 Mart 2021 15:12
+Aa- Yazdır
Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası

Geçen Salı günü Keçiören ilçesindeki spor salonunun önünden geçen kadın, iş yerinin önünde sandığın üzerinde oturan kediye tokat atıp, çantasını fırlattı. Kadın, daha sonra yoluna devam ederken, çevredekilerin uyarısıyla durumu fark eden spor salonu çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kadının kediye uyguladığı şiddeti görünce şaşkına dönen çalışanlar, görüntüleri sosyal medyada paylaşırken, polise de şikayette bulundu.

'İNSANA VURMADIM, HAYVANA VURDUM'

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Şubesi ekipleri, kadının bulunması için çalışma başlattı. Görüntülerin incelenmesi sonucu kadının S.B. olduğu belirlendi. S.B., olay yerine yakın bir noktada polis ekiplerince gözaltına alındı. S.B. emniyetteki ifadesinde, "Kedi yaklaşık 4 gündür beni takip ediyordu. Ben de olay günü tekrar görünce sinirlendim ve ona vurdum. Sonuçta bir insana vurmadım, hayvana vurdum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım, sahibinden özür dilerim" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatılan kadın, 1033 lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.

'ÖZRÜNÜ KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUZ'

S.B'nin emniyetteki ifadesini duyunca şok olan iş yeri sahibi Görkem Akyüz, "Kadını yakalayan polis ekiplerine çok teşekkür ederim, sağ olsunlar anında bize haber verdiler. Kadının yakalandığını duyunca mutlu olduk. Kadının emniyette verdiği ifadeyi duyunca şok oldum. Akli dengesinin yerinde olmadığını gösteriyor bu ifadeler. Böyle bir ifade olamaz. Kamera kayıtları da var, kedi yaklaşık 6 aydır burada. Karnesi dahil her şeyi var. Biz kedinin tüm aşılarını falan yaptırdık. Böyle bir ifadeyi kabul etmiyoruz. Onun bize karşı olan özrünü de kesinlikle kabul etmiyoruz. Yakalandığının sevincini yaşarken para cezasıyla kurtulmasının üzüntüsünü de yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Manisa'da pitbull dehşeti: 2 polis yaralandı
19 Mart 2021 22:33		 Özlem Zengin'e hakaret eden avukata tahliye
19 Mart 2021 15:46
Boğaziçi eylemlerine katılanlara 11 yıla kadar hapis istendi
19 Mart 2021 15:14		 Minik Eylül'ün ölümüne ilişkin ikinci dava okul müdürüne açıldı
18 Mart 2021 23:43
Küfürbaz savcıya 6 yıl hapis istendi
18 Mart 2021 11:33		 Savcı, 600'den fazla HDP'li hakkında siyasi yasak istedi
17 Mart 2021 20:24
Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturmada 2 sanığa tahliye
17 Mart 2021 19:27		 'FETÖ' bahanesiyle korkutup, 'parola kartal' tuzağıyla altınları dolandırmışlar
17 Mart 2021 15:59
Haciz işlemi için evine gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
17 Mart 2021 15:52		 Enver Aysever serbest bırakıldı
17 Mart 2021 15:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:17 - Bakan Soylu'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması15:15 - Prof. Dr. Ceyhan: Mutant virüslü hasta sayısı 400 bin civarında15:14 - Antalya, turuncu kategoriden kırmızıya doğru ilerliyor15:12 - Gebe kediye şiddet uygulayan kadına para cezası14:57 - 'Demir yollarını yeniden devlet politikası haline getirdik'14:54 - Erdoğan'ın Putin açıklamaları, Rus basınında geniş yer buldu
14:48 - Erbakan'dan Türkiye'nin 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine destek14:38 - Vedat Milor'dan yeni anket: Sadece birini ısmarlayabilirsiniz14:36 - Kocaeli'de kalp krizi geçiren 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti14:35 - Diyarbakır anneleri evlatlarını istiyor14:25 - TSK ateş destek faliyetiyle Tel-Fırat'taki 20'den fazla hedef imha edildi14:11 - Çeşme'de Yunanistan unsurlarınca denize atıldığı belirtilen sığınmacı aranıyor
14:01 - FETÖ üyeliğinden aranan Danıştay eski üyesi yakalandı13:33 - İYİ Parti Adana il ve ilçe teşkilatlarından 29 kişi istifa etti13:33 - Başkan değişimi sonrasında Dolar/TL paritesi yükseldi13:20 - Sahte vekaletle sigorta şirketlerini dolandırmıştı, 37,5 yıla kadar hapsi istendi13:20 - 'Haftanın sahtekarı' sözüne 150 bin lira tazminat cezası
13:17 - 14 il müftüsü değişti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesini fesih etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Çok sayıda atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Görevden alınan Naci Ağbal'dan ilk açıklama
Rapor alıp, tatile gidenlere kötü haber
İlkokul müdür yardımcısı, müdürlük sınavında kopya çekerken yakalandı
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı
Koronavirüse yakalanan Ali Sunal hastaneye kaldırıldı
99 kaymakam adayının ataması yapıldı
Erzincan'da korkutan deprem
60 hakim ve savcının görev yerleri değişti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul sözleşmesinin feshedilmesi 4
Donnie darko 3
döş 1
beste 1
nazende 1
kfc 2
altar 2
soğuk savaş 2
işten çıkarma yasağı 1
sadece erkeklerin yapabildiği hareketler 7
SON İLANLAR
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli 4 personel alacak
Marmara Üniversitesi sözleşmeli 2 personel alacak.
Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstinye Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yalova Çınarcık SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Tokat Zile SYDV Geçici 10 İşçi Alacak
Sivas Divriği SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Şırnak Balveren Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam